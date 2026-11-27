Koncertom sastava David Jarh Quintet, održanim 26. novembra u Banjoj Luci, završeno je deveto izdanje Intime Jazz Festa, koje je i ove godine publici donijelo vrhunske izvođače, raznovrsne muzičke izraze i večeri posvećene savremenom džezu.

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

Kvintet, koji čine David Jarh na trubi, Jaka Kopač na saksofonu, Branko Marković na kontrabasu, Andreja Hristić na klaviru i Miloš Grbatinić na bubnjevima, priredio je koncert obilježen snažnim ansamblskim zvukom, ritmičkom dinamikom, slobodom improvizacije i odličnom komunikacijom među muzičarima.

Oslanjajući se na bogatu džez tradiciju, ali istovremeno istražujući savremene muzičke izraze, članovi kvinteta pokazali su kreativnu širinu ovog žanra i snagu zajedničkog muziciranja.

Festival je i posljednje večeri dobio svoj nastavak kroz Jazz Jam Session u banjalučkom Mac Tire Pubu, gdje su se okupili učesnici festivala i ljubitelji džeza. Za muzički početak pobrinuo se poznati banjalučki sastav Combine Quartet, kojem su se na bini pridružili festivalski učesnici, ali i lokalni muzičari iz publike.

Ovaj susret prerastao je u spontano muzičko druženje, tokom kojeg su se brisale granice između izvođača i publike, a improvizacija postala prostor za razmjenu energije, iskustava i muzičkih ideja.

Organizatori ističu da je Intime Jazz Fest od samog početka koncipiran kao kamerni festival, usmjeren na manje sastave i vrhunske soliste, s posebnim fokusom na formacije do džez kvinteta. I ovogodišnji program potvrdio je značaj takvog koncepta, predstavljajući džez kao prostor susreta različitih kultura, generacija i umjetničkih senzibiliteta.

Završetkom devetog izdanja organizatori su zahvalili umjetnicima, publici, medijima, pokroviteljima i partnerima koji su doprinijeli realizaciji festivala i još jednom potvrdili da Banja Luka ima publiku koja prepoznaje vrijednost kvalitetnih muzičkih sadržaja.

Nakon uspješnog ovogodišnjeg izdanja, ljubitelji džeza već mogu da se raduju novim susretima u Banskom dvoru, a posebno jubileju – desetom izdanju Intime Jazz Festa, koje je na programu naredne godine.

(Mondo)