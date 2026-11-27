Otkrijte pet parfema savršenih za zimu, sa bogatim notama vanile, kafe i začina koji će vas zagrijati u hladnim danima.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Zimski mjeseci donose promjenu ne samo u garderobi već i u izboru parfema. Dok tokom ljeta prednost uglavnom dajemo laganim, svježim i citrusnim mirisima, hladnije vrijeme idealna je prilika za bogatije i intenzivnije kompozicije koje se duže zadržavaju na koži. Vanila, amber, kafa, mošus i topli začini među notama su koje posebno dolaze do izražaja u ovom periodu.

Ako tražite miris koji će se lijepo uklopiti uz zimske kombinacije, mekane džempere i omiljeni kaput, izdvojili smo pet parfema vrijednih pažnje. Na listi su se našli i luksuzni klasici i pristupačnije opcije, pa svako može da pronađe nešto prema svom ukusu i budžetu.

1. Yves Saint Laurent - Black Opium

Spoj kafe, vanile i bijelog cvijeća čini ovaj parfem odličnim izborom za ljubiteljke intenzivnih i slatkastih mirisa. Ima izražen karakter, posebno lijepo dolazi do izražaja u večernjim satima i idealan je za praznične prilike.

2. Burberry - Goddess

Vanila je u središtu ove mirisne kompozicije, uz nježne note lavande. Rezultat je topao, ženstven i elegantan parfem koji nije rezervisan samo za večernje izlaske, već se može nositi i tokom dana.

3. Carolina Herrera - Good Girl

Kakao, tonka, badem i jasmin daju ovom parfemu prepoznatljivu, senzualnu notu. Namijenjen je ženama koje vole izražajne mirise i žele da njihov parfem bude upečatljiv dio cjelokupnog izgleda.

4. Lattafa - Khamrah

Za ljubiteljke toplih orijentalnih kompozicija, Khamrah je zanimljiv izbor. Cimet, muskatni oraščić, urme i vanila stvaraju bogat, začinski i sladak miris koji se posebno lijepo uklapa u hladne dane. Uz to, spada u pristupačnije opcije na ovoj listi.

U galeriji pogledajte listu najprodavanijih parfema u 2026!

Vidi opis 5 ženskih parfema koji će obilježiti zimu 2026: Topli, zavodljivi i postojani mirisi, za svaki ukus i džep Yves Saint Laurent Libre Lancome La Vie Est Belle Prada Paradoxe Chanel Chance Eau Splendide Yves Saint Laurent Black Opium Amouage Guidance Parfums de Marly Delina Parfums de Marly Valaya Initio Musk therapy Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: taffpixture/Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Shutterstock, Olha Yefimova Shutterstock Br. slika: 10 10 / 10

5. Zara - Red Temptation

Kombinacija šafrana, ambera i mošusa čini ovaj parfem dobrim izborom za one koje vole tople, intenzivne mirise, ali ne žele da izdvoje mnogo novca. Elegantna je i pristupačnija alternativa za svakodnevno nošenje.

Mali savjet: Parfem je najbolje isprobati direktno na koži, jer se mirisne note razvijaju tokom vremena i ne mirišu uvijek isto na svakoj osobi. Sačekajte da se parfem potpuno razvije prije nego što odlučite da li je pravi izbor za vas.