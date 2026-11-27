Ideje koje vrijedi da prepišete, pogledajte kuću od 45 kvadrata u kojoj je stalo sve potrebno za život!

Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom

Mala kuća ne mora da znači i skučen prostor. To najbolje pokazuje primjer doma od svega 45 kvadrata u Poljskoj, koju je vlasnik samostalno izgradio i uredio, vodeći računa o svakom detalju. Iako nema mnogo prostorija, enterijer je osmišljen tako da bude praktičan, svijetao i funkcionalan.

Visok plafon za osjećaj prostranosti

Jedan od detalja koji odmah privlači pažnju jeste visina plafona. Pošto kuća nema posebno uređeno potkrovlje, plafon je ostavljen visoko, čime je postignut utisak većeg prostora. Ovo je dobro rješenje za male domove jer vizuelno rasterećuje enterijer.

Kuhinja spojena sa trpezarijom

Kuhinja i trpezarija čine jednu cjelinu, ali ovaj prostor ima i dodatnu namjenu. Tu se nalazi manji sto koji može da posluži za rad, čitanje ili jutarnju kafu. Umjesto velikog broja odvojenih prostorija, izabrano je otvoreno rješenje koje omogućava lakše kretanje.

U galeriji ispod pogledajte slike male kuće od 45 kvadrata!

Vidi opis Kuća u selu od 45 kvadrata je najslađi mali dom: Fenomenalne ideje za uređenje koje treba da prepišete Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 8 8 / 8

Polovni namještaj i pametna kupovina

Kuhinja je uređena uz pomoć polovnih elemenata, uključujući rernu i sudoperu. Ovaj primjer pokazuje da funkcionalan enterijer ne zahtijeva nužno kupovinu svega novog. Namještaj i oprema iz oglasa, posebno oni koji su očuvani, mogu biti odlična osnova za uređenje doma.

Ista podna obloga u više prostorija

U predsoblju, kuhinji, trpezariji i pomoćnim prostorijama korišćene su iste pločice. Na taj način postignuta je vizuelna povezanost prostorija, a prostor djeluje skladnije i veće. U kupatilu su iste pločice zadržane na podu, dok su za zidove izabrani drugi materijali koji se stilski uklapaju.

Mala dnevna soba sa više mogućnosti

U kući se nalazi i manji dnevni boravak sa dvije sofe i televizorom. Iako nije veliki, sasvim je dovoljan za odmor, a po potrebi se može preurediti u dječju sobu. Upravo je prilagodljivost jedna od najvažnijih stvari prilikom opremanja malog doma.

Jednostavno i praktično kupatilo

Kupatilo je organizovano tako da svaki dio prostora ima svoju namjenu. Tu su prostrana tuš-kabina, toalet, ormarić i ogledalo. Kombinovanje različitih završnih materijala, uz usklađene boje i teksture, pokazuje da i jednostavno uređenje može da izgleda veoma skladno.

Ova kuća je dobar primjer da se na 45 kvadrata može napraviti udoban dom. Visoki plafoni, otvoren raspored, multifunkcionalni namještaj i pažljivo odabrani materijali pokazuju da kvadratura nije jedino što određuje koliko će neki prostor biti prijatan za život.