Da li friteza na vruć vazduh donosi zdravije obroke? Otkrijte razlike u pripremi hrane u fritezi i rerni.

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Kada se pojavila na tržištu, friteza na vruć vazduh oduševila je mnoge, jer pomisao na pripremu ukusne hrane bez puno ulja znači i zdraviji život, manje kilograma, ali i više vremena, jer se hrana u Er frajeru prirpema dosta brže. A da li je sve to zaista tako?

Naučna istraživanja pokazuju da odgovor nije tako jednostavan, jer nije svejedno šta stavljamo u fritezu, koliko dugo hranu pečemo i na kojoj temperaturi.

Da li je friteza na vruć vazduh zdravija od obične rerne?

Friteza na vruć vazduh funkcioniše po sličnom principu kao rerna sa ventilatorom. Vreo vazduh brzo cirkuliše oko namirnica, omogućavajući da njihova površina postane hrskava, često uz minimalnu količinu dodatog ulja. U poređenju sa klasičnim prženjem u dubokom ulju, prednost je jasna. Namirnice mogu da upiju manje masnoće, pa samim tim i da sadrže manje kalorija.

Međutim, kada fritezu uporedimo sa običnom rernom, razlike nisu toliko velike. I u rerni možemo da pripremimo krompir, meso ili povrće sa vrlo malo ulja. Zato nema dovoljno dokaza da je hrana iz friteze sama po sebi nutritivno kvalitetnija od hrane pripremljene u rerni, piše eKlinika. Drugim riječima, nije friteza ta koja hranu čini zdravijom, već način na koji je koristimo.

Šta je akrilamid i zašto je važan način pripreme krompira?

Volimo kada krompirići dobiju onu lijepu, zlatnu boju i hrskavu koricu. Međutim, upravo tokom takvog pečenja mogu da nastanu određena hemijska jedinjenja koja nisu poželjna u ishrani.

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Jedno od njih je akrilamid, supstanca koja nastaje tokom zagrijavanja namirnica bogatih skrobom, najčešće na temperaturama višim od 120 stepeni Celzijusa. Posebno se stvara kada krompir, hljeb i slične namirnice dobijaju tamniju, smeđu boju.

Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) upozorava da akrilamid u hrani predstavlja potencijalni rizik po zdravlje. Istraživanja na životinjama pokazala su da može da poveća rizik od razvoja tumora, dok su dokazi o njegovom uticaju na nastanak raka kod ljudi za sada ograničeni i nedosledni.

Zanimljive rezultate donijelo je istraživanje objavljeno u časopisu Frontiers in Nutrition, u kojem su naučnici upoređivali količinu akrilamida u krompiru pripremljenom na tri načina: u fritezi na vruć vazduh, u dubokom ulju i u običnoj rerni.

Najviše akrilamida izmereno je u krompiru pripremljenom u fritezi na vruć vazduh, zatim u krompiru prženom u ulju, dok su najniže prosječne vrijednosti zabilježene kod krompira iz rerne. Ipak, razlike između načina pripreme nisu bile statistički značajne. To znači da se na osnovu ovog istraživanja ne može zaključiti da je friteza na vruć vazduh opasnija od drugih načina pripreme.

Mnogo je važnije koliko dugo pečemo krompir, na kojoj temperaturi i koliko tamnu koricu dozvoljavamo da dobije.

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A šta se dešava kada u fritezi pripremamo meso?

Piletina iz friteze na vruć vazduh mnogima je postala omiljeni brzi ručak. Nema prskanja ulja, nema dugog stajanja pored šporeta, a meso može da bude lepo zapečeno. Ipak, i ovde postoji nešto na šta bi trebalo obratiti pažnju.

Prema podacima američkog Nacionalnog instituta za rak, tokom pripreme mesa na visokim temperaturama mogu nastati heterociklični amini, jedinjenja za koja su laboratorijska istraživanja pokazala da mogu da izazovu promjene u DNK. To ne znači da je meso iz friteze na vruć vazduh dokazano kancerogeno. Količina ovih jedinjenja zavisi od temperature, vremena pečenja, vrste mesa i stepena zapečenosti.

Zato nije potrebno da meso bude gotovo zagorjelo da bismo uživali u njegovom ukusu. Važno je izbjegavati pretjerano pečenje, ali i voditi računa da meso bude dovoljno termički obrađeno kako bi bilo bezbjedno za jelo.

Može li friteza na vruć vazduh da pomogne pri mršavljenju?

Ako smo pomfrit iz dubokog ulja zamijenili krompirom pripremljenim sa kašičicom ulja, vjerovatno smo napravili dobar izbor. Ali, ako uz njega i dalje jedemo velike količine industrijski prerađene hrane, slatkiša i kaloričnih obroka, sama friteza neće mnogo doprinijeti zdravijem obroku. Nijedan kuhinjski aparat ne može da nadoknadi loše navike u ishrani.

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) i EFSA savjetuju da krompir pečemo do zlatnožute, a ne tamnosmeđe boje. Isječen krompir možemo prethodno potopiti u vodu na 15 do 30 minuta, a zatim ga dobro osušiti. Takođe, treba izbjegavati nepotrebno visoke temperature i predugo pečenje.

(Mondo)