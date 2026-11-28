Vožnja sa zamagljenim staklima tokom jeseni i zime je opasno, ali postoji nekoliko rješenja za problem vlage u autu.

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Jesen je period godine kada se stakla u automobilu često magle usljed vlage. Vozačima ova pojava pravi veliki problem, naročito ako tako krenete da vozite, a problem niste riješili brisanjem ili uključivanjem klime.

Da biste ovo spriječili, važna je preventiva. Za početak, filter kabine je možda problem, naročito ako niste mali servis radili na vrijeme (nakon pređenih 10.000 kilometara). Sva prljavština iz vazduha uz nečistoće ulazi kroz ventilacioni sistem i time se smanjuje efikasnost filtera kabine koji u jednom trenutku neće biti u stanju da primi svu vlagu.

Kako se riješiti vlage u autu?

Cijene filtera kabine zaista nisu skupe, u prosjeku su oko 15 KM. Mogu da budu i skuplji ako se uzmu kvalitetniji.

Kada to riješite, trebalo bi očistiti automobil. Lišće, blato, travke, prašine - sve to bi trebalo redovno izbacivati iz vozila.

Redovno održavajte svoj automobil, pranje (unutrašnje i spoljno uz usisavanje bar jednom mesečno). Nakon toga unutrašnjost - plastite i tapacirane dijelove - prebrišite suvom krpom.

Pored toga, potrebno je s vremena na vrijeme očistiti odvodne kanale. Tu se skuplja voda koja se na kraju preliva u automobil ako je sistem pokvaren i zapušen pa može da napravi problem sa elektrikom, a utiče i na stanje u kabini vozila.

Kako odmagliti stakla?

Kako ulazimo sve više u jesen, normalna pojava je da se stakla zamagle u ranim jutarnjim ili večernjim časovima. Potrebno je staklima par minuta da se odmagle kada se motor zagrije, pa i dok djeluje klima uređaj da radi.

Postoji još jedan neobičan i nesvakidašnji trik za borbu sa vlagom. Uzmite zimsku čarapu, napunite je posipom i ostavite je u kolima. Posip će skupljati vlagu dok se ne “zasiti”. Kada se to desi, samo ga zamijenite.

Pored toga, tu je uvijek i “efekat sunca”. Idealno je da parkirate na suncu, otvorite prozore tek toliko da vlaga izađe i kada se motor dovoljno zagrije, klima će završiti posao za nekoliko desetina sekundi i nakon toga možete mirno krenuti na put.

(Mondo)