Incident se dogodio na stanici u San Dijegu. Niko nije povrijeđen, ali gradski prevoznik istražuje zašto se Waymo automobil zaustavio na šinama.

Izvor: YouTube / CBS 8 San Diego

Robotaksi kompanije Waymo stao je prošle nedjelje na šinama gradske željeznice u San Dijegu, tačno u trenutku kada su se oko njega spustile zaštitne rampe. Da bi se izvukao sa pruge, automobil bez vozača je sam ubacio u rikverc i probio spuštenu prepreku.

Incident na stanici Litl Itali snimila je prolaznica, a video se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Prema svjedočenju obezbeđenja sa stanice, koje prenosi lokalna televizija CBS8, u vozilu su u tom trenutku bila dva putnika - čim su videli da rampe padaju, napustili su automobil. Prazan robotaksi je odmah nakon toga krenuo unazad, polomio rampu i pritom razbio zadnje staklo.

Niko nije povrijeđen, a nakon uviđaja policije na teren je izašao radnik kompanije Waymo i odvezao oštećeno vozilo.

Gradski prevoznik MTS pokrenuo je istragu kako bi utvrdio zbog čega se automobil uopšte zaustavio na pruzi. Portparol Mark Olson izjavio je da su u kontaktu sa kompanijom Waymo i Komisijom za komunalne usluge Kalifornije, kao i da će ceo slučaj prijaviti kalifornijskoj saobraćajnoj upravi (DMV).

U samom Waymo-u nisu željeli da odgovaraju na pitanja o ovom događaju. U kratkom saopštenju naveli su tek da njihova usluga "i dalje bezbjedno radi na gradskim ulicama" i da bilježi više od pola miliona vožnji nedjeljno.

Samo nedjelju dana ranije, Kalifornija je Waymo vozilima zabranila vožnju bez vozača po autoputevima uz obrazloženje da predstavljaju "neposrednu opasnost za javnu bezbjednost". Razlog su bili raniji incidenti kod San Franciska, kada su robotaksiji ulazili u zone radova i pokušavali da zaobiđu policijsku blokadu, posle čega je kompanija privremeno obustavila vožnje autoputevima širom SAD.

Waymo je sestrinska kompanija Google-a u okviru grupe Alphabet i najveći operater robotaksija u Americi, dok u Evropi ova usluga još nije dostupna.