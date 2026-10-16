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Da li vam omekšivač ostaje u fioci veš-mašine? Prije nove doze obavezno provjerite jedan detalj

Da li vam omekšivač ostaje u fioci veš-mašine? Prije nove doze obavezno provjerite jedan detalj

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ako omekšivač ostaje u pregradi i poslije završenog pranja, provjerite mali plastični umetak u fioci.

omekšivač ostaje u fioci veš-mašine Izvor: Milosz Kubiak/Shutterstock

Izvadili ste veš, otvorili fioku veš-mašine, a omekšivač je gotovo tamo gdje ste ga i sipali. Prije sljedećeg pranja dodajete novu dozu, ali se problem ponavlja. Tada pogledajte ispod plastičnog poklopca u pregradi. Ostaci sredstava za pranje mogu da se stvrdnu i omekšivaču zatvore put do bubnja.

U klasičnoj pregradi za omekšivač nalazi se plastični umetak, odnosno dio sifonskog sistema koji omogućava pražnjenje pregrade. Ako se oko njega nakupe naslage ili poslije čišćenja nije pravilno vraćen na mjesto, omekšivač može da ostane u fioci.

Izvor: Koldunov/Shutterstock

Nije dovoljno da operete samo vidljivi dio pregrade. U mnogima uputstvima se navodi da sifon treba da očistite kada u odjeljku ostaje veća količina mješavine vode i omekšivača. Način njegovog vađenja zavisi od modela, pa prije skidanja pogledajte uputstvo svoje mašine.

Provjerite i gustinu omekšivača

Ukoliko je omekšivač previše gust, može teže da prolazi kroz dozator. Ako je razblaživanje predviđeno uputstvom za vaš uređaj i proizvod, dodajte malo vode, ali vodite računa da ukupna količina ostane ispod oznake "MAX".

Ta oznaka nije preporučena doza koju svaki put treba da dostignete, već gornja granica punjenja pregrade. Količinu sredstva odmjerite prema deklaraciji proizvoda i količini veša. Prelivanje preko oznake kod sifonskih pregrada može da izazove prerano oticanje omekšivača u bubanj.

Šta ako je fioka čista, a problem ostaje?

Uzrok može da bude i dovod vode. Ako nema dovoljnog pritiska, omekšivač se neće pravilno isprati iz pregrade. Provjerite da li je slavina za dovod otvorena i da li je dovodno crijevo presavijeno, a postupak pregleda i čišćenja ulaznih filtera prepustite uputstvu za konkretan model ili serviseru.

Izvor: Shutterstock/Leestudio

Važno je i da mašina stoji ravno. Nepravilan nagib mijenja položaj fioke i može da ometa rad sifonskog sistema. Ako čišćenje i osnovne provjere ne pomognu, potrebno je da se obratite servisu.

Dodavanje još omekšivača neće riješiti problem sa njegovim oticanjem. Prije nove doze provjerite da li je pregrada čista i da li je plastični umetak pravilno postavljen, jer tu može da bude razlog što sredstvo ostaje u fioci.

(MONDO)

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