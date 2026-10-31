Švapska čorba sa mljevenim mesom i knedlicama: Gusto, zasitno jelo na kašiku koje će vas ugrijati

Isprobajte recept za švapsku čorbu sa mljevenim mesom i knedlicama koja je savršeno jelo za hladne dane, gusto i zasitno.

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ada vam je potrebna ideja za ručak koji će zasititi cijelu porodicu, švapska čorba sa mljevenim mesom i knedlicama odličan je izbor. Priprema se od jednostavnih sastojaka, a posebnu čar daju joj mekane knedlice koje se kuvaju direktno u čorbi.

Mljeveno meso, šargarepa, praziluk i luk daju joj bogat ukus, dok krem sir čini čorbu blago kremastom. Najbolje od svega je što ne morate posebno pripremati prilog – u jednom loncu dobijate kompletan, ukusan i konkretan obrok.

Osnovne informacije

Kuhinja: njemačka

njemačka Kategorija: čorba

čorba Količina: 4 porcije

4 porcije Energetska vrijednost: oko 750 kcal po porciji

oko 750 kcal po porciji Vrijeme pripreme: 20 minuta

20 minuta Vrijeme kuvanja: 30 minuta

30 minuta Ukupno vrijeme: 50 minuta

Sastojci

Za knedlice:

500 g brašna

300–350 ml mlijeka

2 jaja

prstohvat soli

Za čorbu:

400 g mljevenog mesa

3 glavice crnog luka

3 šargarepe

pola struka praziluka

2 čena bijelog luka

1,5 l goveđeg bujona

2 kašike krem sira

malo ulja

so po ukusu

začin za meso po želji

Priprema

1. Pripremite tijesto za knedlice

U većoj činiji pomiješajte brašno, jaja, prstohvat soli i 300 ml mlijeka. Sve sjedinite u gusto, mekano tijesto. Ako je previše tvrdo, dodajte još malo mlijeka, postepeno, dok ne dobijete smjesu koju možete odvajati kašikom. Ostavite je sa strane dok pripremate čorbu.

2. Isjeckajte povrće

Crni luk oljuštite i sitno isjeckajte. Šargarepu očistite i isijecite na kolutiće ili kockice, a praziluk na tanke kolutove. Bijeli luk sitno isjeckajte ili izgnječite.

3. Propržite meso

U većoj šerpi zagrijte malo ulja, pa dodajte mljeveno meso. Pržite ga uz miješanje dok ne promijeni boju i počne blago da rumeni. Varjačom razbijte veće grudvice kako bi se meso ravnomjerno ispržilo.

4. Dodajte povrće

U šerpu ubacite crni luk, šargarepu, praziluk i bijeli luk. Dinstajte nekoliko minuta uz povremeno miješanje, dok povrće malo ne omekša i pusti aromu.

5. Skuvajte osnovu čorbe

Sipajte goveđi bujon, promiješajte i pustite da provri. Smanjite temperaturu i kuvajte oko 15 minuta, dok šargarepa ne počne da omekšava. Posolite po ukusu i dodajte začin za meso ako ga koristite.

6. Umiješajte krem sir

Dodajte dvije kašike krem sira i miješajte dok se ne rastopi u čorbi. On će tečnost učiniti blago kremastom i zaokružiti ukus. Probajte čorbu i po potrebi dodajte još soli ili začina.

7. Oblikujte knedlice direktno u čorbi

Kašiku kratko umočite u vruću čorbu kako se tijesto ne bi lijepilo. Zatim njome odvajajte manje količine tijesta i spuštajte ih direktno u šerpu. Nemojte praviti prevelike knedlice jer će tokom kuvanja nabubriti.

8. Kuvajte dok knedlice ne budu gotove

Poklopite šerpu i kuvajte na tihoj do umjerenoj temperaturi još 10–13 minuta, dok knedlice ne budu skuvane i u sredini. Povremeno pažljivo promiješajte kako se ne bi zalijepile za dno.

Poslužite čorbu dok je topla, a uz nju odlično pristaje domaća turšija.

Bonus savjet: Pravite manje knedlice jer će tokom kuvanja upiti dio tečnosti i povećati se. Tako će biti mekše i prijatnije za jelo.

(Mondo)