U Austriji pileći paprikaš prave na drugačiji način: Ovo je ručak koji će vam ukućani tražiti da ponovite

Isprobajte recept za austrijski pileći paprikaš. Piletina se krčka u kremastom sosu od paprike.
Pileće meso u gustom, kremastom sosu od paprike jedno je od onih jela koja osvajaju već na prvi zalogaj. Austrijski pileći paprikaš, poznat kao Paprikahendl, priprema se od pilećih bataka, svježe paprike, luka i mljevene slatke paprike, a poseban ukus dobija zahvaljujući laganom krčkanju i sosu koji se na kraju obogaćuje pavlakom.
Za razliku od paprikaša na kakav smo navikli, ova austrijska verzija služi se uz tarhonju, sitnu tjesteninu koja upija aromatični sos. Možete je pripremiti i uz druge vrste domaće tjestenine, ali upravo kombinacija mekanog pilećeg mesa, blago kiselkastog kremastog sosa i tjestenine čini ovo jelo posebno zanimljivim.
Priprema nije komplikovana, a većinu posla obavlja lagano krčkanje. Sve što vam treba jesu jednostavni sastojci i malo strpljenja da se ukusi lijepo sjedine.
Osnovne informacije
- Kuhinja: austrijska
- Kategorija: glavno jelo
- Porcije / količina: 3
- Energetska vrijednost po porciji: 650 kcal
- Vrijeme pripreme: 15 minuta
- Vrijeme termičke obrade: 45 minuta
- Ukupno vrijeme: 60 minuta
Sastojci
- 3 pileća bataka sa karabatakom i kožicom
- 1 veća glavica crnog luka
- 2 crvene paprike
- 1 kašika slatke mljevene paprike
- 1 kašika paradajz-pirea
- 500 ml pilećeg ili povrtnog bujona
- 2 kašike kisele pavlake
- kašika slatke pavlake za kuvanje
- 1 kašika brašna
- nekoliko kapi limunovog soka
- so i biber po ukusu
- malo ulja, po potrebi
Priprema
Korak 1: Zapecite pileće meso
Pileće batake posolite i pobiberite. Stavite ih u zagrijanu šerpu, kožicom okrenutom prema dolje, pa ih pecite nekoliko minuta dok koža ne postane zlatnosmeđa. Kratko ih zapecite i sa druge strane, a zatim izvadite na tanjir. Ako su pustili dovoljno masnoće, nije potrebno dodavati još ulja.
Korak 2: Prodinstajte luk i papriku
U istoj šerpi propržite grubo isjeckan crni luk na masnoći od mesa. Kada omekša, dodajte svježu papriku isječenu na tanke trake. Dinstajte nekoliko minuta, dok paprika ne počne da omekšava i pušta miris.
Korak 3: Dodajte začine i bujon
Umiješajte mljevenu slatku papriku i paradajz-pire. Kratko promiješajte, svega nekoliko sekundi, kako paprika ne bi zagorjela i postala gorka. Odmah nalijte bujon i dobro sastružite sve ukusne zapečene dijelove sa dna šerpe.
Korak 4: Dinstajte piletinu dok ne omekša
Vratite meso u šerpu, poklopite i ostavite da se krčka na tihoj vatri oko 25–35 minuta, u zavisnosti od veličine komada. Piletina treba potpuno da se skuva i omekša. Izvadite je iz sosa i odložite na tanjir.
Korak 5: Napravite kremasti sos
Sklonite šerpu sa vatre i usitnite povrće i tečnost štapnim mikserom dok ne dobijete gladak sos. U posebnoj posudi pomiješajte kiselu pavlaku, pavlaku za kuvanje i brašno. Dodajte nekoliko kašika toplog sosa u smjesu, promiješajte, pa sve vratite u šerpu. Vratite sos na tihu vatru i miješajte dok se blago ne zgusne.
Korak 6: Vratite piletinu u sos
Vratite batake u šerpu i ostavite ih još nekoliko minuta da se zagriju i upiju aromu sosa. Na kraju dodajte nekoliko kapi limunovog soka, a zatim probajte i po potrebi dosolite ili pobiberite.
Korak 7: Poslužite dok je toplo
Na tanjir stavite porciju kuvane domaće tjestenine, preko nje ili pored nje položite pileći batak i obilno prelijte kremastim sosom od paprike. Poslužite odmah, dok je meso toplo, a sos svilenkast i gust.