U Austriji pileći paprikaš prave na drugačiji način: Ovo je ručak koji će vam ukućani tražiti da ponovite

Isprobajte recept za austrijski pileći paprikaš. Piletina se krčka u kremastom sosu od paprike.

Izvor: prt scr / yt / Sip and Feast

Pileće meso u gustom, kremastom sosu od paprike jedno je od onih jela koja osvajaju već na prvi zalogaj. Austrijski pileći paprikaš, poznat kao Paprikahendl, priprema se od pilećih bataka, svježe paprike, luka i mljevene slatke paprike, a poseban ukus dobija zahvaljujući laganom krčkanju i sosu koji se na kraju obogaćuje pavlakom.

Za razliku od paprikaša na kakav smo navikli, ova austrijska verzija služi se uz tarhonju, sitnu tjesteninu koja upija aromatični sos. Možete je pripremiti i uz druge vrste domaće tjestenine, ali upravo kombinacija mekanog pilećeg mesa, blago kiselkastog kremastog sosa i tjestenine čini ovo jelo posebno zanimljivim.

Priprema nije komplikovana, a većinu posla obavlja lagano krčkanje. Sve što vam treba jesu jednostavni sastojci i malo strpljenja da se ukusi lijepo sjedine.

Osnovne informacije

Kuhinja: austrijska

Kategorija: glavno jelo

Porcije / količina: 3

Energetska vrijednost po porciji: 650 kcal

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme termičke obrade: 45 minuta

Ukupno vrijeme: 60 minuta

Sastojci

3 pileća bataka sa karabatakom i kožicom

1 veća glavica crnog luka

2 crvene paprike

1 kašika slatke mljevene paprike

1 kašika paradajz-pirea

500 ml pilećeg ili povrtnog bujona

2 kašike kisele pavlake

kašika slatke pavlake za kuvanje

1 kašika brašna

nekoliko kapi limunovog soka

so i biber po ukusu

malo ulja, po potrebi

Priprema

Korak 1: Zapecite pileće meso

Pileće batake posolite i pobiberite. Stavite ih u zagrijanu šerpu, kožicom okrenutom prema dolje, pa ih pecite nekoliko minuta dok koža ne postane zlatnosmeđa. Kratko ih zapecite i sa druge strane, a zatim izvadite na tanjir. Ako su pustili dovoljno masnoće, nije potrebno dodavati još ulja.

Korak 2: Prodinstajte luk i papriku

U istoj šerpi propržite grubo isjeckan crni luk na masnoći od mesa. Kada omekša, dodajte svježu papriku isječenu na tanke trake. Dinstajte nekoliko minuta, dok paprika ne počne da omekšava i pušta miris.

Korak 3: Dodajte začine i bujon

Umiješajte mljevenu slatku papriku i paradajz-pire. Kratko promiješajte, svega nekoliko sekundi, kako paprika ne bi zagorjela i postala gorka. Odmah nalijte bujon i dobro sastružite sve ukusne zapečene dijelove sa dna šerpe.

Korak 4: Dinstajte piletinu dok ne omekša

Vratite meso u šerpu, poklopite i ostavite da se krčka na tihoj vatri oko 25–35 minuta, u zavisnosti od veličine komada. Piletina treba potpuno da se skuva i omekša. Izvadite je iz sosa i odložite na tanjir.

Korak 5: Napravite kremasti sos

Sklonite šerpu sa vatre i usitnite povrće i tečnost štapnim mikserom dok ne dobijete gladak sos. U posebnoj posudi pomiješajte kiselu pavlaku, pavlaku za kuvanje i brašno. Dodajte nekoliko kašika toplog sosa u smjesu, promiješajte, pa sve vratite u šerpu. Vratite sos na tihu vatru i miješajte dok se blago ne zgusne.

Korak 6: Vratite piletinu u sos

Vratite batake u šerpu i ostavite ih još nekoliko minuta da se zagriju i upiju aromu sosa. Na kraju dodajte nekoliko kapi limunovog soka, a zatim probajte i po potrebi dosolite ili pobiberite.

Korak 7: Poslužite dok je toplo

Na tanjir stavite porciju kuvane domaće tjestenine, preko nje ili pored nje položite pileći batak i obilno prelijte kremastim sosom od paprike. Poslužite odmah, dok je meso toplo, a sos svilenkast i gust.