Obrok salata sa kremastim prelivom osvaja na prvi zalogaj: Idealan je izbor za porodična okupljanja

Kremasta obrok salata sa makaronama i piletinom osvojiće vas ukusom, a evo kako se pravi!
Obrok salate sjajan su izbor kada vam se ne sprema neko komplikovano jelo, a uz to su mnogima omiljen izbor za večeru ili kao ručak za ponijeti na posao.
Donosimo vam sjajan recept za ukusnu obrok salatu sa piletinom i makaronama, kojoj poseban ukus daje bogati, kremasti preliv.
Osnovne informacije
- Kuhinja: internacionalna
- Kategorija: obrok salata
- Porcije / količina: 8
- Energetska vrijednost po porciji: 548 kcal
- Vrijeme pripreme: 20 min
- Vrijeme termičke obrade: 10 min
- Ukupno vrijeme: 60 min
Sastojci
- 500 g makarona
- 450 g piletine
- 150 g slanine
- 2 štapa celera
- 1 crvena paprika
- 2 glavice crnog luka
- 2 šargarepe
- 220 g čedar sira
- 2 avokada
- 230 g kisele pavlake
- 3 kašike jabukovog sirćeta
- 1 kašika senfa
- 4 kašičice šećera
- Kašičica i po bijelog luka u prahu
- 2 kašičice soli
- 1 kašičica bibera
Priprema
Skuvajte pastu i piletinu
U veću šerpu sipajte vodu i stavite da provri, dodajte so i skuvajte makarone prema uputstvu sa pakovanja. Dobro ocijedite i ostavite da se hlade. Isijecite piletinu na kockice i skuvajte je da bude mekana, pa ostavite sa strane da se hladi.
Pripremite preliv
Dobro izmiješajte sve sastojke za preliv (pavlaku, senf, sirće, šećer, bijeli luk, so i biber) i ostavite sa strane da odstoji desetak minuta.
Ispržite slaninu
Stavite slaninu u suv tiganj i kratko je propržite da dobije zlatnu koricu.
Sve pomiješajte
Stavite skuvane makarone u veliku posudu, dodajte sve sastojke, uključujući piletinu, slaninu i preliv. Dobro izmiješajte da se sve sjedini i ostavite desetak minuta da se slegne.
Pripremljenu salatu možete da držite u frižideru 3–4 dana, a najbolje je da je prije jela izvadite da odstoji na sobnoj temperaturi. Prijatno!