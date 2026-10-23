Obrok salata sa kremastim prelivom osvaja na prvi zalogaj: Idealan je izbor za porodična okupljanja

Kremasta obrok salata sa makaronama i piletinom osvojiće vas ukusom, a evo kako se pravi!

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Obrok salate sjajan su izbor kada vam se ne sprema neko komplikovano jelo, a uz to su mnogima omiljen izbor za večeru ili kao ručak za ponijeti na posao.

Donosimo vam sjajan recept za ukusnu obrok salatu sa piletinom i makaronama, kojoj poseban ukus daje bogati, kremasti preliv.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Kategorija: obrok salata

Porcije / količina: 8

Energetska vrijednost po porciji: 548 kcal

Vrijeme pripreme: 20 min

Vrijeme termičke obrade: 10 min

Ukupno vrijeme: 60 min

Sastojci

500 g makarona

450 g piletine

150 g slanine

2 štapa celera

1 crvena paprika

2 glavice crnog luka

2 šargarepe

220 g čedar sira

2 avokada

230 g kisele pavlake

3 kašike jabukovog sirćeta

1 kašika senfa

4 kašičice šećera

Kašičica i po bijelog luka u prahu

2 kašičice soli

1 kašičica bibera

Priprema

Skuvajte pastu i piletinu

U veću šerpu sipajte vodu i stavite da provri, dodajte so i skuvajte makarone prema uputstvu sa pakovanja. Dobro ocijedite i ostavite da se hlade. Isijecite piletinu na kockice i skuvajte je da bude mekana, pa ostavite sa strane da se hladi.

Pripremite preliv

Dobro izmiješajte sve sastojke za preliv (pavlaku, senf, sirće, šećer, bijeli luk, so i biber) i ostavite sa strane da odstoji desetak minuta.

Ispržite slaninu

Stavite slaninu u suv tiganj i kratko je propržite da dobije zlatnu koricu.

Sve pomiješajte

Stavite skuvane makarone u veliku posudu, dodajte sve sastojke, uključujući piletinu, slaninu i preliv. Dobro izmiješajte da se sve sjedini i ostavite desetak minuta da se slegne.

Pripremljenu salatu možete da držite u frižideru 3–4 dana, a najbolje je da je prije jela izvadite da odstoji na sobnoj temperaturi. Prijatno!