Tajna je u jednom koraku: Zapečeni sendviči sa senfom koji ukusom nadmašuju pekaru

Zapečeni sendviči sa senfom su omiljeni porodični recept. Saznajte kako da ih pripremite uz jednostavne sastojke i posebnu caku za pripremu.

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Miris toplog hljeba, rastopljenog sira i senfa koji se širi kuhinjom dovoljan je razlog da isprobate ove zapečene sendviče.

Spremaju se od nekoliko jednostavnih sastojaka koje uglavnom već imate kod kuće, a zahvaljujući malom triku tokom pečenja, hljeb ostaje mekan, dok se sir lijepo topi.

Možete ih jesti uz čaj, ali odlično se slažu i sa jogurtom ili kašikom domaćeg ajvara.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: pecivo

pecivo Porcije / količina: 4

4 Energetska vrijednost po porciji: 370 kcal

370 kcal Vrijeme pripreme: 10 min

10 min Vrijeme termičke obrade: 10 min

10 min Ukupno vrijeme: 20 min

Sastojci

8 kriški hljeba

100 g maslaca ili margarina

8 kriški salame

8 listića topljivog sira

senf po ukusu

Priprema

Korak 1: Pripremite hljeb

Kriške hljeba tanko premažite omekšalim maslacem ili margarinom. Preko premažite sloj senfa, a količinu prilagodite tome koliko volite njegov izražen ukus.

Korak 2: Napravite sendviče

Na četiri kriške hljeba stavite po dvije kriške salame, a na preostale četiri po dva listića topljivog sira. Spojite po jednu krišku sa salamom i jednu sa sirom tako da dobijete četiri sendviča.

Korak 3: Pripremite rernu

Uključite rernu na 200 stepeni. Sendviče poređajte u pleh obložen papirom za pečenje, vodeći računa da između njih ostane malo prostora.

Korak 4: Ispecite sendviče uz pomoć pare

Na dno rerne, ispod pleha, stavite vatrostalnu posudu sa malo vode. Para će pomoći da se hljeb ne isuši previše dok se sir topi. Pecite sendviče oko 8–12 minuta, odnosno dok se sir ne rastopi, a hljeb blago porumeni. Vrijeme pečenja prilagodite svojoj rerni i pazite da hljeb ne postane previše tvrd. Po želji možete dodati još sira odgore.

Korak 5: Poslužite dok su topli

Izvadite sendviče iz rerne i ostavite ih minut-dva da se prohlade, pa ih poslužite dok je sir još rastopljen.