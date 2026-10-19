Kako se prave pica štapići: Hrskavi, ukusni i razgrabe se odmah sa tanjira

Ako volite picu i peciva, ovaj spoj je idealan za vas! Evo recepta kako da napravite hrskave pica štapiće...

Izvor: Youtube/Printscreen/Błyskawiczne Przepisy

Kada vam se najave gosti ili vam se jede nešto ukusno za grickanje, pica štapići od lisnatog testa odličan su izbor. Prave se od svega nekoliko sastojaka, ne zahtijevaju mnogo vremena, a spoj hrskavog testa, salame, sira i začina za picu osvaja već na prvi zalogaj. Poslužite ih uz omiljeni sos i gledajte kako nestaju sa tanjira!

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: pecivo

pecivo Porcije / količina: 25

25 Energetska vrijednost po porciji: 110 kcal

110 kcal Vrijeme pripreme: 15 min

15 min Vrijeme termičke obrade: 20 min

20 min Ukupno vrijeme: 35 min

Sastojci

2 pakovanja lisnatog tijesta

3 kašike ljutog kečapa

15 kolutova salame

7 kriški kačkavalja

1 kašika začina za picu

Priprema

Korak 1: Začinite tijesto

Prvo pakovanje lisnatog tijesta odmotajte i položite na radnu površinu. Premažite ga kečapom, pa ravnomjerno pospite začinom za picu.

Korak 2: Ređajte sastojke

Preko tijesta rasporedite kolutove salame, a zatim i kriške kačkavalja tako da nadjev bude ravnomjerno raspoređen po cijeloj površini. Prekrijte drugim pakovanjem lisnatog tijesta i blago pritisnite kako bi se slojevi spojili. Tijesto presijecite na pola po širini, a zatim isijecite na trake širine oko dva centimetra.

Korak 3: Uvijte štapiće

Svaku traku uvijte u spiralu i poređajte na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo prostora između štapića.

Korak 4: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok štapići ne postanu zlatni i hrskavi. Ostavite ih nekoliko minuta da se prohlade, pa poslužite.