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Kako se prave pica štapići: Hrskavi, ukusni i razgrabe se odmah sa tanjira

Kako se prave pica štapići: Hrskavi, ukusni i razgrabe se odmah sa tanjira

Izvor Stvar ukusa
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Ako volite picu i peciva, ovaj spoj je idealan za vas! Evo recepta kako da napravite hrskave pica štapiće...

Kako se prave pica štapići Izvor: Youtube/Printscreen/Błyskawiczne Przepisy

Kada vam se najave gosti ili vam se jede nešto ukusno za grickanje, pica štapići od lisnatog testa odličan su izbor. Prave se od svega nekoliko sastojaka, ne zahtijevaju mnogo vremena, a spoj hrskavog testa, salame, sira i začina za picu osvaja već na prvi zalogaj. Poslužite ih uz omiljeni sos i gledajte kako nestaju sa tanjira!

Osnovne informacije

  • Kuhinja: domaća
  • Kategorija: pecivo
  • Porcije / količina: 25
  • Energetska vrijednost po porciji: 110 kcal
  • Vrijeme pripreme: 15 min
  • Vrijeme termičke obrade: 20 min
  • Ukupno vrijeme: 35 min

Sastojci

  • 2 pakovanja lisnatog tijesta
  • 3 kašike ljutog kečapa
  • 15 kolutova salame
  • 7 kriški kačkavalja
  • 1 kašika začina za picu

Priprema

Korak 1: Začinite tijesto

Prvo pakovanje lisnatog tijesta odmotajte i položite na radnu površinu. Premažite ga kečapom, pa ravnomjerno pospite začinom za picu.

Korak 2: Ređajte sastojke

Preko tijesta rasporedite kolutove salame, a zatim i kriške kačkavalja tako da nadjev bude ravnomjerno raspoređen po cijeloj površini. Prekrijte drugim pakovanjem lisnatog tijesta i blago pritisnite kako bi se slojevi spojili. Tijesto presijecite na pola po širini, a zatim isijecite na trake širine oko dva centimetra.

Korak 3: Uvijte štapiće

Svaku traku uvijte u spiralu i poređajte na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo prostora između štapića.

Korak 4: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok štapići ne postanu zlatni i hrskavi. Ostavite ih nekoliko minuta da se prohlade, pa poslužite.

Bonus savjet:

Za još bogatiji ukus, uz kečap možete dodati prstohvat origana ili bijelog luka u prahu. Ako želite da štapići budu posebno hrskavi, nemojte ih previše zbijati na plehu, a prije vađenja iz rerne provjerite da li su lijepo porumenjeli.

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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