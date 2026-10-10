Jesenji sataraš s bundevom: Omiljeno jelo dobija novu aromu uz jedan neočekivan sastojak

Isprobajte jesenji sataraš s bundevom, paprikom i paradajzom. Jednostavan recept za četiri porcije donosi blago slatkast ukus i kremastiju teksturu.
Kada stignu hladniji dani, klasični sataraš može se prilagoditi sezoni dodatkom bundeve. Ovo povrće jelu daje blagu slatkoću i kremastiju teksturu, a dobro se slaže s paprikom, paradajzom i lukom.
Jesenji sataraš jednostavan je izbor za ručak bez komplikovane pripreme. Kuva se u jednoj šerpi, a može se poslužiti kao samostalan obrok ili uz meso, pirinač i palentu.
Sastojci za jesenji sataraš
Za četiri porcije potrebno je:
- 2 glavice crnog luka
- 3 paprike
- 500 g paradajza
- 300 g bundeve
- 2 čena bijelog luka
- 3 kašike ulja
- 1 kašičica slatke mljevene paprike
- so i biber po ukusu
- malo svježeg peršuna
- origano ili majčina dušica po želji
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja: 25–30 minuta
Ukupno vrijeme: oko 40 minuta
Kako se priprema jesenji sataraš?
1. Pripremite povrće
Crni luk očistite i isijecite na rebarca, papriku na trake, a paradajz na krupnije komade. Bundevu ogulite, uklonite sjemenke i isijecite na kockice.
U široj šerpi zagrijte ulje, dodajte luk i dinstajte nekoliko minuta, dok ne omekša. Zatim ubacite papriku i nastavite da dinstate još pet do sedam minuta.
2. Dodajte bundevu i paradajz
U šerpu dodajte bundevu i mljevenu papriku, pa sve dobro promiješajte. Nakon nekoliko minuta ubacite paradajz i sitno isjeckan bijeli luk.
Bundeva će tokom kuvanja omekšati i povezati ukuse povrća, dajući jelu puniju teksturu i blagu slatkastu notu.
3. Kuvajte uz povremeno miješanje
Posolite i pobiberite po ukusu, a zatim kuvajte na umjerenoj temperaturi bez poklopca oko 25 do 30 minuta. Povremeno promiješajte kako povrće ne bi zagorjelo.
Dodatna voda uglavnom nije potrebna jer će paradajz i ostalo povrće tokom kuvanja pustiti dovoljno tečnosti. Ako sataraš postane pregust, dodajte malo vode i nastavite kuvanje.
Pred kraj umiješajte sjeckani peršun, a po želji dodajte i malo origana ili majčine dušice.
Trik za još puniji ukus
Ako želite izraženiju slatkoću i aromu bundeve, dio očišćene bundeve isijecite na kockice i pecite oko 15 minuta u rerni zagrijanoj na 200 stepeni. Pečenu bundevu dodajte u sataraš pred kraj kuvanja.
Na ovaj način bundeva dobija blago karamelizovanu aromu, dok komadići zadržavaju čvršću strukturu. Sataraš poslužite topao, samostalno ili kao prilog uz meso, pirinač ili palentu.