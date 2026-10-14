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Najljepše rumene bakine mekike sa kefirom: Tijesto mekano kao pamuk

Najljepše rumene bakine mekike sa kefirom: Tijesto mekano kao pamuk

Izvor Stvar ukusa
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Kada ih pritisenete kao da dišu, mekane, rumene i vazdušaste, u kefiru je tajna savršenog tijesta za bakine mekike!

Recept za rumene bakine mekike sa kefirom Izvor: Shutterstock

Bakine mekike mnoge podsjećaju na detinjstvo, a kada se pripreme sa kefirom, tijesto postaje posebno mekano, vazdušasto i nježno. Spolja dobijaju lijepu zlatnožutu koricu, dok iznutra ostaju meke kao pamuk. Najbolje od svega je što vam za ovu verziju nije potreban kvasac, pa tijesto ne mora dugo da narasta.

Mekike možete da poslužite za doručak ili večeru, uz sir, kajmak, jogurt ili neki domaći namaz. Priprema je jednostavna, a nekoliko malih trikova pomoći će vam da svaki put budu lijepo rumene i mekane.

Osnovne informacije

  • Kuhinja: domaća
  • Kategorija: mekike
  • Porcije / količina: 13
  • Energetska vrijednost po porciji: 279 kcal
  • Vrijeme pripreme: 20 min
  • Vrijeme termičke obrade: 15 min
  • Ukupno vrijeme: 35 min

Sastojci

  • 500 g brašna
  • 400 ml kefira
  • 1 kašika šećera
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica sode bikarbone
  • 3 kašike ulja
  • ulje za prženje

Priprema

Korak 1: Napravite tijesto

Kefir izvadite iz frižidera ranije kako bi dostigao sobnu temperaturu. Sipajte ga u veću posudu, dodajte šećer i so, pa promiješajte.
Brašno pomiješajte sa sodom bikarbonom i postepeno ga dodajte u kefir. Najprije miješajte kašikom, a zatim rukama umijesite mekano tijesto.
Dodajte tri kašike ulja i mijesite još nekoliko minuta, dok tijesto ne postane ujednačeno. Nemojte dodavati previše brašna jer je upravo mekše tijesto zaslužno za vazdušaste mekike. Pokrijte tijesto i ostavite ga da odmori 15–20 minuta.

Korak 2: Razvucite i napravite mekike

Radnu površinu blago pobrašnite, pa razvucite tijesto i isijecite ga na manje komade. Svaki komad možete malo rastanjiti rukama ili oklagijom, u zavisnosti od toga kakav oblik mekika želite.

Korak 3: Pržite mekike

U dubljem tiganju zagrijte ulje na umjerenoj temperaturi. Pržite mekike sa obje strane dok ne dobiju lijepu zlatnožutu boju. Vadite ih na papirni ubrus kako bi se ocijedio višak masnoće i poslužite dok su još tople.

Tajna mekanih mekika:

Najvažnije je da tijesto ne bude tvrdo i da ne pretjerate sa dodavanjem brašna. Kefir treba da bude sobne temperature, a ulje dovoljno zagrijano da mekike postepeno porumene i lijepo se isprže iznutra. Ako je ulje previše vrelo, brzo će potamnjeti spolja, a sredina može ostati nedovoljno pečena.

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