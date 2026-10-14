Najljepše rumene bakine mekike sa kefirom: Tijesto mekano kao pamuk

Kada ih pritisenete kao da dišu, mekane, rumene i vazdušaste, u kefiru je tajna savršenog tijesta za bakine mekike!

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Bakine mekike mnoge podsjećaju na detinjstvo, a kada se pripreme sa kefirom, tijesto postaje posebno mekano, vazdušasto i nježno. Spolja dobijaju lijepu zlatnožutu koricu, dok iznutra ostaju meke kao pamuk. Najbolje od svega je što vam za ovu verziju nije potreban kvasac, pa tijesto ne mora dugo da narasta.

Mekike možete da poslužite za doručak ili večeru, uz sir, kajmak, jogurt ili neki domaći namaz. Priprema je jednostavna, a nekoliko malih trikova pomoći će vam da svaki put budu lijepo rumene i mekane.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: mekike

mekike Porcije / količina: 13

13 Energetska vrijednost po porciji: 279 kcal

279 kcal Vrijeme pripreme: 20 min

20 min Vrijeme termičke obrade: 15 min

15 min Ukupno vrijeme: 35 min

Sastojci

500 g brašna

400 ml kefira

1 kašika šećera

1 kašičica soli

1 kašičica sode bikarbone

3 kašike ulja

ulje za prženje

Priprema

Korak 1: Napravite tijesto

Kefir izvadite iz frižidera ranije kako bi dostigao sobnu temperaturu. Sipajte ga u veću posudu, dodajte šećer i so, pa promiješajte.

Brašno pomiješajte sa sodom bikarbonom i postepeno ga dodajte u kefir. Najprije miješajte kašikom, a zatim rukama umijesite mekano tijesto.

Dodajte tri kašike ulja i mijesite još nekoliko minuta, dok tijesto ne postane ujednačeno. Nemojte dodavati previše brašna jer je upravo mekše tijesto zaslužno za vazdušaste mekike. Pokrijte tijesto i ostavite ga da odmori 15–20 minuta.

Korak 2: Razvucite i napravite mekike

Radnu površinu blago pobrašnite, pa razvucite tijesto i isijecite ga na manje komade. Svaki komad možete malo rastanjiti rukama ili oklagijom, u zavisnosti od toga kakav oblik mekika želite.

Korak 3: Pržite mekike

U dubljem tiganju zagrijte ulje na umjerenoj temperaturi. Pržite mekike sa obje strane dok ne dobiju lijepu zlatnožutu boju. Vadite ih na papirni ubrus kako bi se ocijedio višak masnoće i poslužite dok su još tople.