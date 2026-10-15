Štrickana pita sa kiselim mlijekom: Dodajte i mineralnu vodu, narašće fino i biće mekana

Kako se pravi štrickana pita sa kiselim mlijekom? Recept za jednostavan doručak ili večeru za cijelu porodicu...
Štrickana je jer se gotove kore sjeckaju makazama, a kiselo mlijeko u kombinaciji sa mineralnom vodom čini da fino naraste i postane posebno mekana.
Ova jednostavna pita je sočna i ukusna za doručak ili večeru uz šolju jogurta. Kada nemate puno sastojaka u frižideru, napravite je i uživajte u laganom i efektnom obroku. Po želji, u pitu možete dodati i malo sira, spanaća ili mljevenog mesa, ali i bez toga biće sasvim ukusna.
Sastojci:
500 g gotovih kora za pitu
4 jaja
400 ml kiselog mlijeka
100 ml ulja
1 prašak za pecivo
1 kašičica soli
100 ml mineralne vode
U većoj činiji umutite jaja, pa dodajte kiselo mlijeko, ulje, mineralnu vodu, prašak za pecivo i so. Sve dobro sjedinite.
Kore nemojte slagati jednu preko druge. Uzmite nekoliko kora odjednom i isjeckajte ih makazama na manje komade, direktno iznad posude sa filom. Postupak ponavljajte dok ne isjeckate sve kore.
Lagano promiješajte kako bi se komadići kora ravnomjerno obložili smjesom. Podmažite pleh i sipajte pripremljenu smjesu. Poravnajte površinu i ostavite nekoliko minuta da kore upiju dio fila.
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 30–40 minuta, odnosno dok pita ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu. Pečenu pitu ostavite 10-ak minuta da se prohladi, pa je isijecite na kocke i poslužite.
Bonus savjet:
Za posebno vazdušastu pitu, nemojte previše pritiskati smjesu kada je sipate u pleh. Komadići kora treba da ostanu rastresiti kako bi pita bila mekana iznutra, a hrskava po površini.
(Stvar ukusa/Mondo)