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Štrickana pita sa kiselim mlijekom: Dodajte i mineralnu vodu, narašće fino i biće mekana

Štrickana pita sa kiselim mlijekom: Dodajte i mineralnu vodu, narašće fino i biće mekana

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Kako se pravi štrickana pita sa kiselim mlijekom? Recept za jednostavan doručak ili večeru za cijelu porodicu...

Štrickana pita sa kiselim mlijekom Izvor: Shutterstock

Štrickana je jer se gotove kore sjeckaju makazama, a kiselo mlijeko u kombinaciji sa mineralnom vodom čini da fino naraste i postane posebno mekana.

Ova jednostavna pita je sočna i ukusna za doručak ili večeru uz šolju jogurta. Kada nemate puno sastojaka u frižideru, napravite je i uživajte u laganom i efektnom obroku. Po želji, u pitu možete dodati i malo sira, spanaća ili mljevenog mesa, ali i bez toga biće sasvim ukusna.

Sastojci:

500 g gotovih kora za pitu
4 jaja
400 ml kiselog mlijeka
100 ml ulja
1 prašak za pecivo
1 kašičica soli
100 ml mineralne vode

Priprema:

U većoj činiji umutite jaja, pa dodajte kiselo mlijeko, ulje, mineralnu vodu, prašak za pecivo i so. Sve dobro sjedinite.

Kore nemojte slagati jednu preko druge. Uzmite nekoliko kora odjednom i isjeckajte ih makazama na manje komade, direktno iznad posude sa filom. Postupak ponavljajte dok ne isjeckate sve kore.

Lagano promiješajte kako bi se komadići kora ravnomjerno obložili smjesom. Podmažite pleh i sipajte pripremljenu smjesu. Poravnajte površinu i ostavite nekoliko minuta da kore upiju dio fila.

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 30–40 minuta, odnosno dok pita ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu. Pečenu pitu ostavite 10-ak minuta da se prohladi, pa je isijecite na kocke i poslužite.

Bonus savjet:

Za posebno vazdušastu pitu, nemojte previše pritiskati smjesu kada je sipate u pleh. Komadići kora treba da ostanu rastresiti kako bi pita bila mekana iznutra, a hrskava po površini.

(Stvar ukusa/Mondo)

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja pita

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