Recept za pileća anđeoska krilca: Hrskavo i pohovano, a pravi se lako i za čas

Jednostavan recept za anđeoska pileća krilca koja ćete rado grickati sa cijelom porodicom! Tajna je u finom pohovanju...

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Ako želite da pripremite piletinu na malo drugačiji način, ova pileća „anđeoska krilca“ mogu biti odličan izbor. Iako izgledaju veoma efektno, njihova priprema je jednostavna. Pileći file se siječe na trake, oblikuje, začinjava i pohuje.

Meso ostaje sočno, dok spolja dobija zlatnu i hrskavu koricu. Najbolje ih je poslužiti odmah nakon pripreme, uz osvježavajući sos od jogurta, a mogu biti zanimljivo predjelo, užina ili kompletna večera uz odgovarajući prilog.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: glavno jelo

Porcije: 7

Energetska vrijednost po porciji: 450 kcal

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme termičke obrade: 10 minuta

Ukupno vrijeme: 30 minuta

Sastojci

350 g pilećih prsa

1/2 šolje pšeničnog brašna

1 kašičica slatke paprike

1 kašičica granulisanog bijelog luka

1 kašičica majčine dušice

3/4 šolje prezli

2 jajeta

Oko 80 ml ulja

So po ukusu

Mljeveni crni biber po ukusu

Priprema

Korak 1: Isijecite i pripremite meso

Pileća prsa osušite papirnim ubrusom i očistite od žilica i hrskavice, pa ih po dužini isijecite na trake široke oko 1,5 centimetara. Izdvojeni manji dio filea takođe možete isjeći na odgovarajuće komade.

Pokrijte meso providnom folijom i nježno ga istucite čekićem za meso kako biste dobili tanke, izdužene komade. Nemojte prejako udarati kako se meso ne bi pocijepalo.

Korak 2: Začinite piletinu i oblikujte krilca

Piletinu začinite solju i biberom. Po želji možete dodati i nekoliko kapi limunovog soka. Za još sočnije meso ostavite ga pokrivenog u frižideru oko sat vremena.

Na sredini svake trake napravite mali uzdužni otvor. Jedan kraj mesa provucite kroz otvor i prebacite ga prema spolja, tako da dobijete karakterističan oblik „anđeoskih krilaca“.

Korak 3: Pohovanje

U jednom tanjiru pomiješajte brašno, slatku papriku, bijeli luk i majčinu dušicu. U drugom umutite jaja. Ako su jaja pregusta, možete dodati kašiku vode ili mlijeka.

Svaki komad piletine prvo uvaljajte u začinjeno brašno, zatim umočite u jaja, a na kraju dobro obložite prezlama. Za posebno hrskavu koricu možete koristiti panko prezle.

Korak 4: Prženje

Zagrijte ulje u tiganju na umjerenoj temperaturi. Kada se dovoljno zagrije, pažljivo stavite piletinu i pržite oko četiri minuta s jedne strane, a zatim okrenite i pržite dok ne dobije zlatnosmeđu i hrskavu koricu.

Gotova krilca prebacite na tanjir obložen papirnim ubrusom kako bi se ocijedio višak masnoće.

Piletinu možete pripremiti i u rerni, oko 25 minuta na 180 stepeni, ili u fritezi na vruć vazduh, uz prilagođavanje vremena konkretnom uređaju. U svim varijantama provjerite da je meso potpuno termički obrađeno.

Korak 5: Poslužite

Poslužite odmah, uz jogurt ili sos od bijelog luka, a odozgo pospite svježim peršunom, vlascem ili korijanderom. Uz ova hrskava krilca odlično se slažu pire krompir, pomfrit i svježa salata.

Bonus savjet

Za još hrskaviju koricu koristite panko prezle ili krupnije izdrobljene kukuruzne pahuljice. Ako želite sočniju i aromatičniju verziju, u otvor kroz koji provlačite meso možete ubaciti tanku krišku dimljene slanine, a zatim sve zajedno pohovati.

(Mondo)