Recept za češki goveđi gulaš: Gust sos i mekano meso

Goveđi gulaš na češki način je zasitan ručak koji se lako pravi. Uživajte u bogatom ukusu i gustom sosu uz omiljene priloge.

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Češki goveđi gulaš ima mnogo luka i gust sos koji se odlično slaže uz tradicionalne knedle, pire krompir ili svjež hljeb. Ovo jelo ne zahtijeva komplikovane sastojke, već samo malo vremena da se meso lagano skuva.

Ova verzija gulaša oslanja se na slatku papriku, kim i začine, dok se sos na kraju blago zgušnjava brašnom. Rezultat je zasitan domaći ručak koji je najukusniji dok je još topao.

Osnovne informacije

Kuhinja: češka

Kategorija: glavno jelo

Broj porcija: 4

Energetska vrijednost po porciji: 500 kcal

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja: 100 minuta

Ukupno vrijeme: 120 minuta

Sastojci

550 g govedine

2 glavice crnog luka

2 kašike ulja

1,5 kašika mljevene slatke paprike

1 kašičica začina za gulaš

1/2 kašičice mljevenog kima

1,5 l vode

1 kocka goveđeg bujona

2 kašike brašna

100 ml hladne vode

So, po ukusu

Mljeveni crni biber, po ukusu

Priprema

1. Propržite luk i meso

Govedinu isijecite na približno jednake kocke kako bi se ravnomjerno kuvala. Crni luk oljuštite i sitno isjeckajte.

U većoj šerpi zagrijte ulje, dodajte luk i pržite ga oko 8–10 minuta, uz povremeno miješanje, dok ne omekša i blago porumeni. Dodajte meso i pržite na jačoj temperaturi još 5–7 minuta, dok ne dobije boju sa svih strana.

2. Dodajte papriku i tečnost

Sklonite šerpu nakratko sa ringle, dodajte mljevenu papriku i brzo promiješajte. Odmah sipajte vodu, pa vratite šerpu na ringlu.

3. Začinite gulaš

Dodajte goveđi bujon, začin za gulaš i kim. Pobiberite i posolite po ukusu, pa sačekajte da tečnost provri.

4. Krčkajte meso

Smanjite temperaturu, poklopite šerpu i ostavite gulaš da se lagano krčka oko 60–90 minuta. Meso treba da bude potpuno mekano, a ukusi da se lijepo sjedine.

5. Zgusnite sos

Brašno razmutite sa 100 ml hladne vode tako da ne ostanu grudvice. Smjesu postepeno sipajte u gulaš uz neprestano miješanje. Kuvajte još najmanje 10 minuta na laganoj temperaturi, dok se sos ne zgusne.

6. Poslužite

Probajte gulaš i po potrebi dodajte još soli ili bibera. Poslužite ga toplog uz kuvani krompir, pire, knedle, tjesteninu ili komad svježeg kukuruznog hljeba.

Dodatni savjet:

Provjerite meso viljuškom. Gulaš je gotov kada viljuška bez većeg otpora prolazi kroz komad govedine. Ako je meso još žilavo, produžite kuvanje i po potrebi dodajte malo vode.