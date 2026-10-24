Lisnati pužići sa sirom i bijelim lukom neće stići da se ohlade koliko su dobri: Gotovi su za manje od pola sata

Ovi brzi lisnati pužići sa sirom i bijelim lukom su idealno slano pecivo koje će oduševiti vaše ukućane, ali i goste.

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Kada vam treba brzo slano pecivo koje će zamirisati cijelu kuću i nestati čim ga iznesete na sto, ovi lisnati pužići sa sirom i bijelim lukom odličan su izbor.

Prave se od gotovog lisnatog tijesta, a poseban ukus daje im puter pomiješan sa bijelim lukom i svežim peršunom, preko kojeg se posipa rendani sir.

Kada se ispeku, tijesto postaje zlatno i hrskavo, a sir se topi i povezuje sve sastojke. Poslužite ih za doručak, večeru, uz jogurt ili kao slano posluženje za goste.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

internacionalna Kategorija: pecivo

pecivo Porcije / količina: 12

12 Energetska vrijednost po porciji: 260 kcal

260 kcal Vrijeme pripreme: 10 min

10 min Vrijeme termičke obrade: 15 min

15 min Ukupno vrijeme: 25 min

Sastojci

1 pakovanje lisnatog tijesta (oko 300 g)

1 jaje

150 g maslaca

6 čenova bijelog luka

30 g svježeg peršuna

150 g rendanog sira (kačkavalj ili kombinacija kačkavalja i mocarele)

so i biber po ukusu

Priprema

Korak 1: Pripremite lisnato tijesto

Izvadite lisnato tijesto iz frižidera i ostavite ga nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi se lakše odmotavalo i uvijalo. U međuvremenu zagrijte rernu na 200 stepeni i obložite pleh papirom za pečenje.

Korak 2: Napravite aromatični premaz

Maslac ostavite da omekša na sobnoj temperaturi ili ga kratko zagrijte, vodeći računa da se ne istopi potpuno. Bijeli luk sitno isjeckajte ili protisnite, a peršun usitnite. Pomiješajte ih sa maslacem, pa dodajte so i biber po ukusu.

Korak 3: Premažite tijesto i dodajte sir

Razvijte lisnato tijesto i ravnomjerno ga premažite pripremljenim maslacem sa bijelim lukom i peršunom. Preko rasporedite rendani sir, tako da bude zastupljen na cijeloj površini.

Korak 4: Uvijte rolat

Tijesto pažljivo uvijte počevši od duže strane, tako da dobijete dug rolat. Okrenite ga tako da spoj bude sa donje strane, jer će se tako lakše sjeći i manje će se odmotavati.

Korak 5: Isijecite pužiće

Rolat isijecite na 12 približno jednakih kolutova, debljine oko dva do tri centimetra. Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući dovoljno razmaka između njih jer će tijesto tokom pečenja narasti.

Korak 6: Premažite jajetom

Umutite jaje i njime premažite površinu svakog pužića. Tako će nakon pečenja dobiti lijepu zlatnu boju i sjajnu koricu.

Korak 7: Ispecite do zlatne boje

Pecite u prethodnoj zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 15 minuta, odnosno dok pužići ne narastu i ne dobiju zlatnosmeđu boju. Ostavite ih nekoliko minuta da se prohlade, pa poslužite dok su još topli.