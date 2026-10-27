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Kapućino kolač sa šlagom i krem sirom: Zaboravite tiramisu, ova verzija je zaludjela sladokusce

Kapućino kolač sa šlagom i krem sirom: Zaboravite tiramisu, ova verzija je zaludjela sladokusce

Izvor Stvar ukusa
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Recept za kapućino kolač sa šlagom i krem sirom, ređa se sa piškotama i mekan je kao oblak!

Recept za kapućino kolač sa šlagom i krem sirom Izvor: Shutterstock

Kremast, lagan i predivno mirisan na kafu, ovaj kapućino kolač pravi se bez pečenja i izgleda kao desert iz najbolje poslastičarnice. Slojevi piškota, nežnog fila od krem sira i šlaga i mirisnog kakaa čine kombinaciju kojoj je teško odoljeti. Za razliku od klasičnog tiramisua, ne sadrži sirova jaja ni maskarpone, a najbolje je što ga možete pripremiti dan ranije.

Osnovne informacije

  • Kuhinja: domaća
  • Kategorija: kolač
  • Porcije / količina: 12
  • Energetska vrijednost po porciji: 250 kcal
  • Vrijeme pripreme: 30 min
  • Ukupno vrijeme: 30 min

Sastojci

  • 250 g piškota
  • 500 ml slatke pavlake za šlag, sa 36% mlečne masti
  • 400 g krem sira sa ukusom vanile
  • 3 kašike kapućino praha
  • 2 kašike šećera u prahu
  • 15 g želatina
  • 80 ml hladne vode za želatin
  • 150 ml jake kuvane kafe
  • 2 kašike nezaslađenog kakao praha

Priprema

Korak 1: Kafa

Skuvajte jaku kafu i ostavite je da se potpuno ohladi. Pleh dimenzija 20 × 25 cm obložite papirom za pečenje.

Korak 2: Napravite fil

Želatin prelijte hladnom vodom, promiješajte i ostavite oko 10 minuta da nabubri. Zatim ga lagano zagrijte dok se potpuno ne rastvori, vodeći računa da ne proključa. U posebnoj posudi sjedinite krem sir sa ukusom vanile i kapućino prah. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Dobro ohlađenu slatku pavlaku umutite mikserom. Kada počne da se zgušnjava, dodajte šećer u prahu i nastavite da mutite dok ne dobijete čvrst šlag.

Korak 3: Završite fil

U šlag pažljivo umiješajte smjesu od krem sira. U prohlađeni, ali još tečni želatin dodajte dvije do tri kašike krema i promiješajte. Zatim ga polako sipajte u ostatak fila, uz miješanje na najmanjoj brzini.

Korak 4: Sloj sa piškotama

Piškote kratko umačite u ohlađenu kafu i poređajte ih na dno pleha. Nemojte ih dugo držati u kafi kako se ne bi raspale. Preko piškota rasporedite kapućino krem i poravnajte površinu. Zatim poređajte drugi sloj piškota, takođe kratko umočenih u kafu. Kolač ostavite u frižideru najmanje pet sati, a najbolje preko noći, kako bi se krem lijepo stegao. Neposredno pre serviranja pospite ga kakaom kroz sitnu cediljku i isijecite na kocke.

Savjet za savršen kapućino kolač:

Za još ljepši presek, kolač ostavite u frižideru preko noći i secite ga oštrim nožem. Ako želite izraženiji ukus kafe, možete pripremiti malo jaču kafu, ali je obavezno ohladite pre umakanja piškota.

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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