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Kako se pravi najbolji kompot od dunja: Recept za zimnicu zbog koje će cijela kuća mirisati na jesen

Kako se pravi najbolji kompot od dunja: Recept za zimnicu zbog koje će cijela kuća mirisati na jesen

Izvor Stvar ukusa
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Isprobajte starinski recept za kompot od dunja čiji miris će vas vratiti u djetinjstvo.

Domaći kompot od dunja: Recept za mirisnu zimnicu s limunom Izvor: Shutterstock

Miris dunja mnoge vraća u bakinu kuhinju i podsjeća na jesen, kada se voće pažljivo pripremalo i čuvalo za zimu.

Od ovih mirisnih plodova možete da napravite ukusan domaći kompot, uz dodatak limuna koji mu daje blagu citrusnu notu i pomaže da dunje sačuvaju svijetlu boju.

Priprema je jednostavna, a kada se tegle otvore tokom hladnih dana, imaćete osvježavajući napitak i mekane, slatke komade voća koji podsjećaju na domaće poslastice iz djetinjstva.

Osnovne informacije

  • Kuhinja: domaća
  • Kategorija: slatka zimnica
  • Porcije / količina: 30
  • Energetska vrijednost po porciji: 130 kcal
  • Vrijeme pripreme: 40 minuta
  • Vrijeme termičke obrade: 20 minuta
  • Ukupno vrijeme: 60 minuta

Sastojci

  • 12 dunja
  • 40 g limuntusa
  • 4 limuna
  • 5 kašika šećera po tegli
  • 2 l vode

Priprema

Korak 1: Pripremite rastvor za dunje

U veću posudu sipajte 2 litra vode i dodajte limuntus. Limun dobro operite, isijecite na kolutove i ubacite u vodu. Ovaj rastvor poslužiće da pripremljene dunje što manje potamne dok ih siječete.

Korak 2: Operite, oljuštite i isijecite dunje

Dunje dobro operite kako biste uklonili nečistoće sa kore. Oljuštite ih, odstranite sredinu sa sjemenkama, pa ih isijecite na kriške ili kockice. Odmah ih spuštajte u pripremljeni rastvor sa limunom.

Korak 3: Napunite tegle

Staklene tegle i poklopce temeljno operite i sterilišite na odgovarajući način. U tegle rasporedite komade dunja, a između njih dodajte kolutove limuna. U svaku teglu stavite oko pet kašika šećera, a zatim nalijte pripremljenu tečnost tako da dunje budu prekrivene. Ostavite malo prostora ispod vrha tegle i obrišite rubove prije zatvaranja.

Korak 4: Pasterizujte kompot

Na dno velike šerpe stavite čistu kuhinjsku krpu, pa poređajte zatvorene tegle tako da se međusobno ne sudaraju. Nalijte vodu približno do nivoa sadržaja u teglama i zagrijavajte. Kada voda dostigne blago ključanje, održavajte temperaturu oko 20 minuta.

Korak 5: Ostavite tegle da se ohlade

Pažljivo izvadite tegle ili ih ostavite da se ohlade u šerpi, bez naglih promjena temperature. Kada se potpuno ohlade, provjerite da li su poklopci dobro zatvoreni. Tegle čuvajte na hladnom i tamnom mjestu samo ako je primijenjen bezbjedan i provjeren postupak konzervisanja.

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Tagovi

dunje kompot recept

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