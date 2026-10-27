Kako se pravi najbolji kompot od dunja: Recept za zimnicu zbog koje će cijela kuća mirisati na jesen

Isprobajte starinski recept za kompot od dunja čiji miris će vas vratiti u djetinjstvo.

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Miris dunja mnoge vraća u bakinu kuhinju i podsjeća na jesen, kada se voće pažljivo pripremalo i čuvalo za zimu.

Od ovih mirisnih plodova možete da napravite ukusan domaći kompot, uz dodatak limuna koji mu daje blagu citrusnu notu i pomaže da dunje sačuvaju svijetlu boju.

Priprema je jednostavna, a kada se tegle otvore tokom hladnih dana, imaćete osvježavajući napitak i mekane, slatke komade voća koji podsjećaju na domaće poslastice iz djetinjstva.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: slatka zimnica

Porcije / količina: 30

Energetska vrijednost po porciji: 130 kcal

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Vrijeme termičke obrade: 20 minuta

Ukupno vrijeme: 60 minuta

Sastojci

12 dunja

40 g limuntusa

4 limuna

5 kašika šećera po tegli

2 l vode

Priprema

Korak 1: Pripremite rastvor za dunje

U veću posudu sipajte 2 litra vode i dodajte limuntus. Limun dobro operite, isijecite na kolutove i ubacite u vodu. Ovaj rastvor poslužiće da pripremljene dunje što manje potamne dok ih siječete.

Korak 2: Operite, oljuštite i isijecite dunje

Dunje dobro operite kako biste uklonili nečistoće sa kore. Oljuštite ih, odstranite sredinu sa sjemenkama, pa ih isijecite na kriške ili kockice. Odmah ih spuštajte u pripremljeni rastvor sa limunom.

Korak 3: Napunite tegle

Staklene tegle i poklopce temeljno operite i sterilišite na odgovarajući način. U tegle rasporedite komade dunja, a između njih dodajte kolutove limuna. U svaku teglu stavite oko pet kašika šećera, a zatim nalijte pripremljenu tečnost tako da dunje budu prekrivene. Ostavite malo prostora ispod vrha tegle i obrišite rubove prije zatvaranja.

Korak 4: Pasterizujte kompot

Na dno velike šerpe stavite čistu kuhinjsku krpu, pa poređajte zatvorene tegle tako da se međusobno ne sudaraju. Nalijte vodu približno do nivoa sadržaja u teglama i zagrijavajte. Kada voda dostigne blago ključanje, održavajte temperaturu oko 20 minuta.

Korak 5: Ostavite tegle da se ohlade

Pažljivo izvadite tegle ili ih ostavite da se ohlade u šerpi, bez naglih promjena temperature. Kada se potpuno ohlade, provjerite da li su poklopci dobro zatvoreni. Tegle čuvajte na hladnom i tamnom mjestu samo ako je primijenjen bezbjedan i provjeren postupak konzervisanja.