Ruske piroške nestaju sa stola za sekund: Zbog jednog tajnog sastojka su mekane kao duša

Jedan tajni sastojak ruske piroške čini posebno mekanim i ukusnim.

Izvor: Shutterstock/Anna_Pustynnikova

Volite domaće, zasitno jelo, a nemate volje da pola dana stojite kraj šporeta? Ruske piroške su onda tačno ono što vam treba. Tijesto se mijesi na neuobičajen način, sa dodatkom koji većina nikad ne stavlja u kvasno tijesto, i baš zbog njega ispadnu meke i vazdušaste kao jastuče. Idu uz čaj, uz jogurt i u kutiju za posao.

Tajna mekanog testa krije se u kuvanom krompiru

Kuvani krompir zadržava vlagu u testu, pa piroške i sutradan ostaju mekane, umjesto da se stvrdnu kao gumica. Dovoljno je 100 grama na 350 g brašna, izgnječeno dok je još toplo i bez grudvica.

Sa krompirom tijesto je mekše pod rukama i lakše se razvlači, a kad se isprži, topi se u ustima.

Osnovne informacije



Kuhinja: ruska

Kategorija: pecivo

Porcije / količina: 5

Energetska vrednost po porciji: 550 kcal

Vrijeme pripreme: 45 min

Vrijeme termičke obrade: 20 min

Ukupno vrijeme: 65 min

Sastojci

• 20 g kvasca

• 100 g krompira

• 50 g maslaca

• 350 g oštrog brašna

• 2 jaja

• mlijeko

• pavlaka

• šunka

Priprema

Korak 1

Zamijesite tijesto

Za ruske piroške prvo razmutite kvasac u posudi, prelijte ga sa tri kašike mlijeka i ostavite da ukisne. U drugu činiju stavite izgnječen kuvani krompir, brašno, maslac i dva žumanjceta, pa preko toga sipajte nadošli kvasac. Sve dobro izradite zajedno, posolite i pustite da tijesto naraste oko 30 minuta. Onda ga izručite na dasku i isijecite na četvrtaste komade.

Korak 2

Pripremite nadjev i ispržite

Nadjev pravite od pavlake pomiješane sa sitno isjeckanom šunkom. Kad šunka nije pri ruci, isto tako lijepo rade sir ili dinstane pečurke. Napunite komade tijesta, zavijte ih kao piroške i pržite na dosta masti dok ne porumene sa obje strane.

Korak 3

Izbjegnite grešku

Prženo tijesto je najukusnije prvih pola sata, dok kora krcka a nadjev je još vruć. Zato ih ne slažite jednu preko druge u dubok sud, nego ih poređajte u jedan red na papir.

Ostatak sutradan zagrijte u rerni, nikako u mikrotalasnoj, jer ona omekša koricu i sve što ste dobili prženjem nestane za minut.

(Mondo)