Ruske piroške nestaju sa stola za sekund: Zbog jednog tajnog sastojka su mekane kao duša

Jedan tajni sastojak ruske piroške čini posebno mekanim i ukusnim.
Volite domaće, zasitno jelo, a nemate volje da pola dana stojite kraj šporeta? Ruske piroške su onda tačno ono što vam treba. Tijesto se mijesi na neuobičajen način, sa dodatkom koji većina nikad ne stavlja u kvasno tijesto, i baš zbog njega ispadnu meke i vazdušaste kao jastuče. Idu uz čaj, uz jogurt i u kutiju za posao.
Tajna mekanog testa krije se u kuvanom krompiru
Kuvani krompir zadržava vlagu u testu, pa piroške i sutradan ostaju mekane, umjesto da se stvrdnu kao gumica. Dovoljno je 100 grama na 350 g brašna, izgnječeno dok je još toplo i bez grudvica.
Sa krompirom tijesto je mekše pod rukama i lakše se razvlači, a kad se isprži, topi se u ustima.
Osnovne informacije
Kuhinja: ruska
Kategorija: pecivo
Porcije / količina: 5
Energetska vrednost po porciji: 550 kcal
Vrijeme pripreme: 45 min
Vrijeme termičke obrade: 20 min
Ukupno vrijeme: 65 min
Sastojci
• 20 g kvasca
• 100 g krompira
• 50 g maslaca
• 350 g oštrog brašna
• 2 jaja
• mlijeko
• pavlaka
• šunka
Priprema
Korak 1
Zamijesite tijesto
Za ruske piroške prvo razmutite kvasac u posudi, prelijte ga sa tri kašike mlijeka i ostavite da ukisne. U drugu činiju stavite izgnječen kuvani krompir, brašno, maslac i dva žumanjceta, pa preko toga sipajte nadošli kvasac. Sve dobro izradite zajedno, posolite i pustite da tijesto naraste oko 30 minuta. Onda ga izručite na dasku i isijecite na četvrtaste komade.
Korak 2
Pripremite nadjev i ispržite
Nadjev pravite od pavlake pomiješane sa sitno isjeckanom šunkom. Kad šunka nije pri ruci, isto tako lijepo rade sir ili dinstane pečurke. Napunite komade tijesta, zavijte ih kao piroške i pržite na dosta masti dok ne porumene sa obje strane.
Korak 3
Izbjegnite grešku
Prženo tijesto je najukusnije prvih pola sata, dok kora krcka a nadjev je još vruć. Zato ih ne slažite jednu preko druge u dubok sud, nego ih poređajte u jedan red na papir.
Ostatak sutradan zagrijte u rerni, nikako u mikrotalasnoj, jer ona omekša koricu i sve što ste dobili prženjem nestane za minut.
(Mondo)