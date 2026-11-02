Mačije oči po receptu jugoslovenskih domaćica: Starinski kolač koji je ponovo hit

Starinski kolač mačine oči je neprevaziđen! Spoj banane pudinga i čokolade nikoga ne ostavlja ravnodušnim...
Mačije oči jedan su od onih starinskih kolača koji izgledaju raskošno, a domaćice u Jugoslaviji rado su ih pripremale od jednostavnih sastojaka. Mekani čokoladni biskvit, nježni fil i banana u sredini daju im prepoznatljiv izgled i ukus. Kada se dobro ohlade i isijeku na tanke šnite, savršeno se uklapaju u tacnu sa sitnim kolačima.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: kolač
- Porcije / količina: 25
- Energetska vrijednost po porciji: 300 kcal
- Vrijeme pripreme: 30 minuta
- Vrijeme termičke obrade: 20 minuta
- Ukupno vrijeme: 50 minuta
Sastojci
Za koru:
- 5 jaja
- 5 kašika šećera
- 5 kašika brašna
- 2 kašike kakaoa
- 1/2 kesice praška za pecivo
Za fil:
- 500 ml mlijeka
- 2 kesice pudinga od vanile
- 150 g šećera
- 200 g putera ili margarina
- 1 kesica vanilin-šećera
- 3 banane
Za glazuru:
- 100 g čokolade za kuvanje
- 2 kašike ulja
Priprema
Korak 1: Napravite koru
Umutite jaja sa šećerom dok ne dobijete pjenastu smjesu. Dodajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa lagano sjedinite. Smjesu izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 15–20 minuta. Ostavite koru da se potpuno ohladi.
Korak 2: Pripremite fil
Odvojite malo mlijeka i u njemu razmutite puding. Ostatak mlijeka zagrijte sa šećerom, dodajte puding i kuvajte dok se ne zgusne. Prekrijte folijom i ostavite da se ohladi.
Umutite puter sa vanilin-šećerom, pa postepeno dodajte ohlađeni puding. Mutite dok ne dobijete gladak krem.
Korak 3: Namažite koru
Ohlađenu koru premažite filom, ali ostavite dio fila za spoljašnju stranu kolača. Na sredinu poređajte cijele, oljuštene banane. Pažljivo podignite ivice kore tako da obaviju banane i spojite ih u oblik rolata. Premažite kolač preostalim filom.
Korak 4: Pripremite glazuru
Otopite čokoladu sa uljem i prelijte preko kolača. Ostavite u frižideru najmanje četiri sata, a najbolje preko noći, pa sijecite na tanke šnite.
Mali trik:
Banane poprskajte sa nekoliko kapi limunovog soka kako ne bi potamnile. Kolač dobro ohladite prije sječenja da bi svaka šnita imala lijep, pravilan presjek.