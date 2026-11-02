Mačije oči po receptu jugoslovenskih domaćica: Starinski kolač koji je ponovo hit

Starinski kolač mačine oči je neprevaziđen! Spoj banane pudinga i čokolade nikoga ne ostavlja ravnodušnim...

Izvor: Ai Info/Stvar ukusa

Mačije oči jedan su od onih starinskih kolača koji izgledaju raskošno, a domaćice u Jugoslaviji rado su ih pripremale od jednostavnih sastojaka. Mekani čokoladni biskvit, nježni fil i banana u sredini daju im prepoznatljiv izgled i ukus. Kada se dobro ohlade i isijeku na tanke šnite, savršeno se uklapaju u tacnu sa sitnim kolačima.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: kolač

Porcije / količina: 25

Energetska vrijednost po porciji: 300 kcal

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme termičke obrade: 20 minuta

Ukupno vrijeme: 50 minuta

Sastojci

Za koru:

5 jaja

5 kašika šećera

5 kašika brašna

2 kašike kakaoa

1/2 kesice praška za pecivo

Za fil:

500 ml mlijeka

2 kesice pudinga od vanile

150 g šećera

200 g putera ili margarina

1 kesica vanilin-šećera

3 banane

Za glazuru:

100 g čokolade za kuvanje

2 kašike ulja

Priprema

Korak 1: Napravite koru

Umutite jaja sa šećerom dok ne dobijete pjenastu smjesu. Dodajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa lagano sjedinite. Smjesu izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 15–20 minuta. Ostavite koru da se potpuno ohladi.

Korak 2: Pripremite fil

Odvojite malo mlijeka i u njemu razmutite puding. Ostatak mlijeka zagrijte sa šećerom, dodajte puding i kuvajte dok se ne zgusne. Prekrijte folijom i ostavite da se ohladi.

Umutite puter sa vanilin-šećerom, pa postepeno dodajte ohlađeni puding. Mutite dok ne dobijete gladak krem.

Korak 3: Namažite koru

Ohlađenu koru premažite filom, ali ostavite dio fila za spoljašnju stranu kolača. Na sredinu poređajte cijele, oljuštene banane. Pažljivo podignite ivice kore tako da obaviju banane i spojite ih u oblik rolata. Premažite kolač preostalim filom.

Korak 4: Pripremite glazuru

Otopite čokoladu sa uljem i prelijte preko kolača. Ostavite u frižideru najmanje četiri sata, a najbolje preko noći, pa sijecite na tanke šnite.

Mali trik:

Banane poprskajte sa nekoliko kapi limunovog soka kako ne bi potamnile. Kolač dobro ohladite prije sječenja da bi svaka šnita imala lijep, pravilan presjek.