Tornado rolat koji će vas oduvati ukusom: Čokoladne šare, nutela i najfiniji krem

Recept za tornado rolat sa čokoladnom glazurom, nutelom i mekanim biskvitom!

Izvor: Youtube/Printscreen/Торты и Кулинария Cakes & Cooking

Tornado rolat je pravi izbor kada želite kolač koji izgleda kao iz poslastičarnice, a priprema se od jednostavnih sastojaka. Mekani biskvit sa efektom čokoladnog vrtloga, nežan krem sa maskarponeom i Nutelom i čokoladna glazura čine kombinaciju kojoj je teško odoliti. Svako parče ima poseban uzorak, pa će ovaj rolat biti pravi ukras na svečanoj trpezi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: rolat

rolat Porcije / količina: 12

12 Energetska vrijednost po porciji: 350 kcal

350 kcal Vrijeme pripreme: 30 min

30 min Vrijeme termičke obrade: 25 min

25 min Ukupno vrijeme: 55 min

Sastojci

Sastojci za biskvit:

10 jaja

Prstohvat soli

16 g vanilin šećera ili 1 kašika ekstrakta vanile

220 g šećera

100 g biljnog ulja bez mirisa

100 ml mlijeka sobne temperature

190 g brašna

5 g praška za pecivo

25 g kakaoa

60 ml vrele vode

Sastojci za krem:

100 ml hladne slatke pavlake sa najmanje 30% mliječne masti

8 g vanilin šećera

100 g hladnog maskarponea

1 puna kašika nutele

8 g učvršćivača za šlag ili krem

Sastojci za glazuru:

50 g čokolade

2 kašičice biljnog ulja bez mirisa

Priprema

Korak 1: Napravite biskvit

Umutite jaja sa solju, vanilin šećerom i običnim šećerom dok ne dobijete svijetlu i pjenastu smjesu. Dodajte ulje i mlijeko, pa kratko promiješajte. Pomiješajte brašno sa praškom za pecivo i postepeno ga umiješajte u smjesu sa jajima. Odvojite manji dio smjese, pa u njega dodajte kakao razmućen u vreloj vodi.

Korak 2: Pečenje

Pleh unutrašnjih dimenzija 37 × 25 cm obložite papirom za pečenje. Svijetlu smjesu ravnomjerno rasporedite, a zatim preko nje dodajte čokoladnu smjesu u šarama kako biste dobili prepoznatljiv tornado izgled. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 170 stepeni, bez ventilatora, oko 25 minuta. Pečen biskvit pažljivo izvadite i ostavite da se ohladi.

Korak 3: Krem

Za krem umutite hladnu slatku pavlaku sa vanilin šećerom i učvršćivačem. Dodajte maskarpone i Nutelu, pa nastavite da mutite dok ne dobijete gladak i čvrst krem. Ohlađeni biskvit premažite kremom i pažljivo urolajte. Ostavite ga u frižideru da se stegne.

Korak 4: Glazura

Otopite čokoladu i pomiješajte je sa biljnim uljem. Prelijte rolat glazurom i ostavite da se čokolada stegne prije sječenja.