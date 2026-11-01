Tornado rolat koji će vas oduvati ukusom: Čokoladne šare, nutela i najfiniji krem

Recept za tornado rolat sa čokoladnom glazurom, nutelom i mekanim biskvitom!
Tornado rolat je pravi izbor kada želite kolač koji izgleda kao iz poslastičarnice, a priprema se od jednostavnih sastojaka. Mekani biskvit sa efektom čokoladnog vrtloga, nežan krem sa maskarponeom i Nutelom i čokoladna glazura čine kombinaciju kojoj je teško odoliti. Svako parče ima poseban uzorak, pa će ovaj rolat biti pravi ukras na svečanoj trpezi.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: rolat
- Porcije / količina: 12
- Energetska vrijednost po porciji: 350 kcal
- Vrijeme pripreme: 30 min
- Vrijeme termičke obrade: 25 min
- Ukupno vrijeme: 55 min
Sastojci
Sastojci za biskvit:
- 10 jaja
- Prstohvat soli
- 16 g vanilin šećera ili 1 kašika ekstrakta vanile
- 220 g šećera
- 100 g biljnog ulja bez mirisa
- 100 ml mlijeka sobne temperature
- 190 g brašna
- 5 g praška za pecivo
- 25 g kakaoa
- 60 ml vrele vode
Sastojci za krem:
- 100 ml hladne slatke pavlake sa najmanje 30% mliječne masti
- 8 g vanilin šećera
- 100 g hladnog maskarponea
- 1 puna kašika nutele
- 8 g učvršćivača za šlag ili krem
Sastojci za glazuru:
- 50 g čokolade
- 2 kašičice biljnog ulja bez mirisa
Priprema
Korak 1: Napravite biskvit
Umutite jaja sa solju, vanilin šećerom i običnim šećerom dok ne dobijete svijetlu i pjenastu smjesu. Dodajte ulje i mlijeko, pa kratko promiješajte. Pomiješajte brašno sa praškom za pecivo i postepeno ga umiješajte u smjesu sa jajima. Odvojite manji dio smjese, pa u njega dodajte kakao razmućen u vreloj vodi.
Korak 2: Pečenje
Pleh unutrašnjih dimenzija 37 × 25 cm obložite papirom za pečenje. Svijetlu smjesu ravnomjerno rasporedite, a zatim preko nje dodajte čokoladnu smjesu u šarama kako biste dobili prepoznatljiv tornado izgled. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 170 stepeni, bez ventilatora, oko 25 minuta. Pečen biskvit pažljivo izvadite i ostavite da se ohladi.
Korak 3: Krem
Za krem umutite hladnu slatku pavlaku sa vanilin šećerom i učvršćivačem. Dodajte maskarpone i Nutelu, pa nastavite da mutite dok ne dobijete gladak i čvrst krem. Ohlađeni biskvit premažite kremom i pažljivo urolajte. Ostavite ga u frižideru da se stegne.
Korak 4: Glazura
Otopite čokoladu i pomiješajte je sa biljnim uljem. Prelijte rolat glazurom i ostavite da se čokolada stegne prije sječenja.
Bonus savjet:
Za uredne šare i lijepe, pravilne komade, rolat sijecite oštrim nožem tek kada se dobro ohladi.