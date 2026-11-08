Pogledajte kojih 5 vježbi su dobre za vagus nerv, isprobajte ih već danas, i to sjedeći!

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Stres, napetost, ubrzan tempo života i sate provedene ispred računara često prvo osjetimo u vratu i ramenima. Mišići postaju ukočeni, disanje pliće, a tijelo kao da ne može da se oslobodi grča. Zbog toga sve više pažnje privlače jednostavne vježbe koje traju svega nekoliko minuta, a mogu da pomognu tijelu da se opusti.

Posebno se pominje vagusni nerv, jedan od najvažnijih nerava autonomnog nervnog sistema. On povezuje mozak sa brojnim organima, uključujući srce, pluća i organe za varenje, i učestvuje u regulaciji funkcija koje ne kontrolišemo svjesno. Prolazi i kroz vrat, zbog čega se često dovodi u vezu sa tehnikama opuštanja.

U galeriji ispod pogledajte kako se izvode 5 vježbi za aktiviranje vagusa:

Vidi opis Vježbe za vrat od 5 minuta aktiviraju vagus nerv u tijelu: Pomažu da se organizam resetuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 5 / 5

(Mondo)