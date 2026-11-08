logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vježbe za vrat od 5 minuta aktiviraju vagus nerv u tijelu: Pomažu da se organizam resetuje

Vježbe za vrat od 5 minuta aktiviraju vagus nerv u tijelu: Pomažu da se organizam resetuje

Autor Mihajlo Popović Izvor Sensa
0

Pogledajte kojih 5 vježbi su dobre za vagus nerv, isprobajte ih već danas, i to sjedeći!

Vježbe za vrat od 5 minuta aktiviraju vagus nerv u tijelu Izvor: Shutterstock

Stres, napetost, ubrzan tempo života i sate provedene ispred računara često prvo osjetimo u vratu i ramenima. Mišići postaju ukočeni, disanje pliće, a tijelo kao da ne može da se oslobodi grča. Zbog toga sve više pažnje privlače jednostavne vježbe koje traju svega nekoliko minuta, a mogu da pomognu tijelu da se opusti.

Posebno se pominje vagusni nerv, jedan od najvažnijih nerava autonomnog nervnog sistema. On povezuje mozak sa brojnim organima, uključujući srce, pluća i organe za varenje, i učestvuje u regulaciji funkcija koje ne kontrolišemo svjesno. Prolazi i kroz vrat, zbog čega se često dovodi u vezu sa tehnikama opuštanja.

 U galeriji ispod pogledajte kako se izvode 5 vježbi za aktiviranje vagusa:

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

opuštanje vježbe stres

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA