Proizvođači masovno izbacuju šipku za provjeru ulja iz automobila: Evo zašto ukidaju ovaj provjereni metod

Prelazak na digitalno očitavanje stanja motora donosi manji rizik od ljudskih grešaka i veću bezbjednost kod hibridnih pogona, ali mnogi vozači i dalje žale za jednostavnom mehaničkom provjerom ispod haube.

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Sve više novih automobila umjesto klasične šipke za mjerenje motornog ulja koristi elektronske senzore i upozorenja na instrument-tabli. Proizvođači smatraju da je ovaj sistem jednostavniji i precizniji za vozače, ali takva promjena ima i određene nedostatke.

Šipka za provjeru ulja decenijama je predstavljala jednostavan način da vozači provjere stanje motora. Kod pojedinih novijih modela, međutim, nivo ulja očitava se na digitalnom ekranu, kroz meni multimedijalnog sistema ili instrument-table, piše CarScoops.

Predstavnici kompanija Stellantis i Mercedes-Benz navode da elektronski sistem omogućava lakšu provjeru i upozorava kada nivo ulja odstupa od dozvoljenih vrijednosti, što može pomoći u pravovremenom uočavanju problema.

Elektronska provjera smanjuje mogućnost greške

Provjera nivoa ulja pomoću klasične šipke zahtjeva određenu pažnju i znanje. Oznake za minimalni i maksimalni nivo mogu se razlikovati, a na rezultat utiču i položaj automobila, temperatura motora i način na koji se mjerenje obavlja.

Ako vozač pogrešno očita nivo, može da dolije premalo ili previše ulja. Obje situacije mogu izazvati probleme, posebno kod savremenih motora kojima su potrebni tačno određena količina i odgovarajuća specifikacija maziva.

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Majkl Krosen iz organizacije Consumer Reports upozorava da vozači ponekad doliju previše ulja kada primjete da je nivo nizak. Problem može nastati i ako upotrebe ulje pogrešne specifikacije. Elektronski sistem omogućava proizvođačima da standardizuju postupak provjere i smanje mogućnost ljudske greške.

Zašto proizvođači uklanjaju šipku za ulje?

Jedan od razloga za ovu promjenu je bezbjednost. Sve više automobila koristi hibridni pogon, a rad ispod haube može biti složeniji zbog visokonaponskih sistema. Zbog toga proizvođači nastoje da ograniče intervencije koje zahtjevaju posebno znanje.

Uklanjanje šipke može da smanji i troškove proizvodnje, naročito kod vozila koja već imaju elektronske senzore i digitalni prikaz podataka. Ipak, takvo rješenje nije nužno praktičnije za sve vozače.

Onima koji žele brzo da provjere nivo ulja bez pretraživanja menija na ekranu klasična šipka može biti jednostavnija opcija. Bez obzira na način provjere, važno je pratiti uputstvo proizvođača, pravilno mjeriti nivo ulja i koristiti isključivo mazivo odgovarajuće specifikacije.

(Mondo)