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Tajna dugmeta koje mnogi vozači ignorišu: Šta se zapravo dešava u motoru kada mjenjač ubacite u slovo "S"?

Tajna dugmeta koje mnogi vozači ignorišu: Šta se zapravo dešava u motoru kada mjenjač ubacite u slovo "S"?

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Mnogi vozači automobila sa automatskim mjenjačem godinama voze isključivo u režimu "D", dok opciju označenu slovom "S" potpuno zanemaruju ili je upotrebljavaju pogrešno.

Šta znači slovo S na automatskom mjenjaču Izvor: Aleksandr Finch/Shutterstock

Slovo "S" na ručici automatskog mjenjača obično predstavlja režim "Sport", koji je dizajniran za vozače koji žele dinamičnije ubrzanje i brži odziv vozila na pritisak papučice gasa.

Za razliku od standardnog režima "D" (Drive), kod kog su prioritet smanjena potrošnja goriva i glatka vožnja, režim "Sport" mijenja algoritam prebacivanja stepena prenosa, omogućavajući motoru da radi na većem broju obrtaja.

Kada je najkorisnije upotrijebiti režim "Sport"?

Ovaj režim je izuzetno koristan u različitim situacijama na putu, kao što su preticanja ili vožnja po krivudavim putevima. Režim "Sport" na mjenjaču omogućava zadržavanje u nižem stepenu prenosa duži vremenski period, što značajno pomaže za brže ubrzanje ili bolju kontrolu u krivinama.

Međutim, njegova česta upotreba može dovesti do veće potrošnje goriva, upravo zbog toga što motor konstantno radi na većem broju obrtaja.

Koja je ključna razlika između režima "D" i "S"?

Kada je riječ o razlikama između režima "D" i "S", prvi je namijenjen za svakodnevnu vožnju, obezbjeđujući tečno prebacivanje brzina i optimalnu potrošnju goriva.

Sa druge strane, režim "Sport" je idealan za trenutke kada vam je potrebna brza reakcija, na primjer prilikom ubrzavanja na traku za uključivanje ili pri preticanju drugih vozila.

Važno je napomenuti da nemaju svi automobili opremljeni automatskim mjenjačem ovaj režim. U nekim pojedinačnim slučajevima, slovo "S" može imati i drugačije značenje.

Zbog toga se vozačima preporučuje da prije upotrebe obavezno konsultuju uputstvo za upotrebu vozila, kako bi tačno razumjeli sve funkcionalnosti koje je predvidio proizvođač.

(Mondo.rs)

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automobili mjenjač

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