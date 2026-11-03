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BYD postavio istorijski rekord: Za mjesec dana prodao više električnih automobila nego SAD za tri

BYD postavio istorijski rekord: Za mjesec dana prodao više električnih automobila nego SAD za tri

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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BYD je tokom oktobra prodao 305.743 električna automobila, čime je nadmašio prodaju u SAD tokom čitavog trećeg kvartala.

BYD postavio istorijski rekord: Za mjesec dana prodao više električnih automobila nego SAD za tri Izvor: Petar Aleksić

Kineski BYD postavio je novi rekord koji najbolje pokazuje koliko je napredovao na tržištu električnih automobila. Kompanija je tokom oktobra prodala 305.743 potpuno električna vozila, više nego što je u čitavim Sjedinjenim Američkim Državama prodato tokom trećeg kvartala ove godine.

Poređenja radi, prema procjenama kompanije Kelley Blue Book, Amerikanci su od jula do septembra kupili nešto više od 262.500 električnih automobila. To znači da je BYD za samo mesec dana nadmašio tromjesečnu prodaju na jednom od najvećih automobilskih tržišta svijeta.

Oktobarski rezultat ujedno je prvi put da je BYD premašio granicu od 300.000 potpuno električnih automobila u jednom mjesecu. U odnosu na isti period prošle godine, prodaja ovih modela porasla je za čak 37%.

Kada se uračunaju i plug-in hibridi, BYD je u oktobru prodao ukupno 490.168 vozila, što je 11 odsto više nego godinu dana ranije. To je ujedno najbolji mjesečni rezultat kompanije u 2026. godini.

Električni automobili preuzimaju primat

Potpuno električni modeli činili su oko 63% oktobarske prodaje BYD-a, dok je interesovanje za plug-in hibride oslabilo. Njihova prodaja pala je za 17%, na 177.382 vozila.

Od početka godine do kraja oktobra BYD je prodao 1.953.700 električnih automobila, 6% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno je prodao 1.625.969 plug-in hibrida, što predstavlja pad od 11%.

Kompanija pritom sve više računa na kupce van Kine. Samo tokom oktobra izvezla je 170.194 vozila, dok je od početka godine izvoz električnih automobila i plug-in hibrida premašio 1,5 miliona primjeraka. To je gotovo dvostruko više nego prošle godine.

BYD očekuje da će do kraja 2026. izvoz dostići oko 2 miliona vozila, a tokom 2027. premašiti 2,5 miliona. Među najvažnijim tržištima za dalji rast su Evropa, jugoistočna Azija i zemlje Centralne i Južne Amerike.

Dodatni adut kompanije trebalo bi da budu novi i osvježeni modeli sa Blade Battery 2.0 baterijama i Flash Charging tehnologijom, koji donose veći domet i brže punjenje.

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Tagovi

BYD električni automobili rekord automobili

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