Kultni terenac postao "suvo zlato", cijene dostižu i 40.000 evra

Iako je zbog strogih ekoloških propisa povučen sa evropskog tržišta, Suzuki Jimny i dalje ima kultni status. Danas ovaj mali terenac ruši sve rekorde na tržištu polovnjaka, gdje dostiže cijenu i do 40.000 evra, što je znatno više nego kada je bio nov.

Izvor: Rudianto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Suzuki Jimny se više ne prodaje na evropskom tržištu, ali ovaj minijaturni automobil i dalje uživa kultni status.

Zbog strogih evropskih ekoloških propisa, Suzuki je zvanično ugasio prodaju putničkog modela 2021. godine. Nakon toga, terenac se nudio isključivo u N1 kategoriji kao privredno vozilo sa dva sjedišta i pregradnom mrežom. Međutim, kako prenosi revija HAK, i taj prodajni kanal je u međuvremenu prestao da postoji.

Nekada je nov automobil koštao oko 23 hiljade evra. Danas je nove primjerke moguće pronaći u Evropi isključivo kod "sivih" uvoznika, koji vozila nabavljaju iz Indije ili Japana te ih pojedinačno homologuju. Cijene takvih vozila idu sve do 40.000 evra, što je ipak previše za jedan mali terenac.

Zanimljivo je, međutim, da je Jimny postao izuzetno isplativa valuta na tržištu polovnih vozila. Na oglasniku Njuškalo može se pronaći niz modela posljednje generacije iz 2023. i 2024. godine, koji koštaju preko 30 hiljada evra, čak i sa pređenih 30 hiljada kilometara i više.

Tako se jedan Jimny 1.5 GL iz 2023. godine, sa 27.000 pređenih kilometara, prodaje u Splitu za 29.000 evra. Ekstremniji primjer stiže iz Njemačke, gdje prodavac za model iz 2019. godine sa četiri sjedišta, pogonom na sva četiri točka i 43.200 pređenih kilometara, traži nevjerovatnih 34.790 evra.