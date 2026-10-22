Pogon na baterije sve popularniji: Prodaja električnih vozila u septembru porasla za gotovo 73 odsto

Prodaja električnih automobila u EU porasla je u septembru za 72,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je prodaja benzinaca i dizelaša bila u značajnom padu, saopšteno je danas iz Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA).

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U izvještaju se navodi da je u septembru prodato ukupno 290.117 vozila sa baterijskim pogonom, što podržava rast ukupnog tržišta automobila u bloku.

Ukupan broj registracija novih putničkih automobila, što je pokazatelj prodaje, porastao je tokom septembra za 9,3 odsto, na 971.048 jedinica.

U Francuskoj je broj registracija novih električnih vozila skočio za 107,5 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, u Njemačkoj za 94,7 odsto, u Španiji za 71,7 odsto, a u Italiji za 47,3 procenta.

Broj registracija hibridno-električnih vozila porastao je za 7,3 odsto, na 330.693 jedinica, a plag-in hibrida za 11,7 odsto, na 102.267 jedinica.

ACEA navodi da je broj registracija novih benzinskih i dizel vozila opao za 23,4, odnosno za 29,6 odsto.

(Mondo)