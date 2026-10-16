Poznati mehaničar prvi put u životu kupio novi automobil, a zatim objavio: "Već se pokvario i bijesan sam"

Poznati auto-mehaničar Skoti Kilmer prekršio je sopstveno pravilo i prvi put kupio nov automobil, ali je dramatičnim videom o navodnom kvaru na novoj Toyoti Camry zapravo ukazao na sitne mane.

Izvor: Screenshot Youtube

Više od pola vijeka upozoravao je vozače da ne bacaju novac na nove automobile. A onda je, u 72. godini, prvi put u životu kupio potpuno nov automobil i pritom se našalio da je postao "službeni licemer".

Izbor je pao na Toyotu Camry Hybrid, model kom je vjerovao zbog dokazane hibridne tehnologije i reputacije pouzdanosti.

Međutim, ubrzo je na svom Jutjub kanalu objavio video sa naslovom koji je iznenadio njegove pratioce: "Moja nova Toyota Camry iz 2026. već se pokvarila i bijesan sam." Šta se zapravo dogodilo automobilu koji je toliko hvalio?

Skoti Kilmer jedan je od najpoznatijih automobilskih mehaničara na internetu. Njegov Jutjub kanal prati više od šest miliona ljudi, a popularnost je izgradio na vrlo direktnim savjetima o održavanju automobila, kupovini polovnih vozila i izbjegavanju skupih kvarova.

Posebno je poznat po nepovjerenju prema kupovini potpuno novih automobila. Godinama je upozoravao na veliki pad vrijednosti čim automobil napusti prodajni salon, sve složeniju elektroniku i potencijalno skupe popravke modernih vozila.

Zato je njegova odluka da kupi novu Toyotu Camry Hybrid SE iz 2026. godine privukla veliku pažnju. Automobil je platio približno 31.000 dolara, a objasnio je da ga je izabrao zbog kombinacije pouzdanosti, ekonomičnosti i dugogodišnjeg iskustva Toyote sa hibridnim pogonom.

Posebno je istakao da je automobil kupio i za suprugu Lesli, sa kojom je u braku gotovo pola vijeka. Međutim, nakon početnog oduševljenja uslijedila je objava koja je zvučala kao potpuni preokret.

"Moja nova Toyota već se pokvarila i besan sam"

Kilmer je na svom kanalu objavio video pod naslovom "My New 2026 Toyota Camry Just Broke and I'm Pissed", što u prevodu znači "Moja nova Toyota Camry iz 2026. upravo se pokvarila i bijesan sam".

Za čovjeka koji je godinama Toyotu isticao kao jednog od najpouzdanijih proizvođača, takav naslov zvučao je gotovo nevjerovatno. Međutim, stvarna priča pokazala se znatno drugačijom od onoga što bi se moglo zaključiti samo iz naslova.

Kako je objasnio američki Autoblog, Kilmer nije objavio da mu je otkazao motor, da je automobil ostao nepokretan ili da je doživio katastrofalan kvar hibridnog sistema. Umjesto toga, detaljno je pokazao niz stvari koje mu se ne sviđaju na njegovoj novoj Toyoti.

Neke su povezane sa kvalitetom izrade, druge sa konstrukcijskim rješenjima, a treće sa njegovim dugogodišnjim uvjerenjem da moderni automobili postaju nepotrebno komplikovani.

Jedan detalj ispod haube posebno ga je naljutio

Među stvarima koje je kritikovao nalazi se metalni nosač haube, koji prema njegovim riječima može da zvecka. Primjetio je i detalje pričvršćivanja izolacionog materijala ispod haube, za koje smatra da nisu izvedeni onako kvalitetno kako bi očekivao od Toyote.

Takve stvari možda ne predstavljaju ozbiljan mehanički kvar, ali Kilmer ih posmatra iz perspektive čovjeka koji je decenijama radio na automobilima i dobro poznaje posljedice loše izvedenih konstrukcijskih detalja.

Posebno ga smeta kada proizvođači radi uštede koriste rješenja koja mogu da otežaju kasnije održavanje ili smanje osjećaj kvaliteta. Ali njegova kritika ne završava se na sitnicama. Jedna od stvari koje su ga zabrinule odnosi se na izbor motornog ulja.

Toyota za određene verzije Camryja propisuje vrlo rijetko ulje viskoznosti 0W-8, a Kilmer smatra da takva rješenja prvenstveno proističu iz nastojanja proizvođača da smanje potrošnju goriva i emisije.

Pritom treba naglasiti da sama upotreba ulja 0W-8 ne predstavlja dokaz loše konstrukcije. Riječ je o mazivu koje proizvođač propisuje za odgovarajuće motore, a odstupanje od fabričke specifikacije može biti štetno.

Toyota je imala i ozbiljniji problem sa pojedinim hibridima

Kilmerove zamjerke pojavile su se u periodu u kom je Toyota na američkom tržištu sprovodila i sigurnosni opoziv određenih hibridnih vozila.

Prema izvještaju Autobloga, opoziv je obuhvatio približno 55.000 primjeraka Toyote Camry i Corolla Cross Hybrid iz modelskih godina 2025. i 2026. Problem je bio povezan sa nepravilno zategnutim šrafom u sklopu hibridnog invertera.

U određenim okolnostima takav nedostatak mogao je da prouzrokuje gubitak pogonske snage, a u najtežim slučajevima i da poveća rizik od požara. Toyota je za pogođena vozila predvidela besplatno otklanjanje nedostatka u okviru servisne akcije.

Međutim, važno je razlikovati taj opoziv od Kilmerovog konkretnog automobila. Iz dostupnih informacija ne proizlazi da je njegova Camry doživela takav kvar niti da je upravo njegov primjerak bio obuhvaćen opozivom.

Riječ je o zasebnom problemu koji daje dodatni kontekst njegovoj kritici kvaliteta i složenosti modernih automobila.

Da li je zažalio što je kupio Toyotu?

Uprkos dramatičnom naslovu videa, odgovor je - ne. Prema Autoblogovom prikazu, Kilmer i dalje smatra da je Camry Hybrid jedan od rijetkih novih automobila koji imaju smisla za kupca kom su najvažniji dugovječnost, potrošnja i razumni troškovi korišćenja.

Njegove primjedbe više govore o nezadovoljstvu pojedinim detaljima nego o potpunom gubitku povjerenja u automobil.

I dalje cijeni Toyotin hibridni sistem, koji se razvija već decenijama, kao i činjenicu da Camry nudi dovoljno prostora, praktičnosti i ekonomičnosti za svakodnevnu upotrebu. To ne znači da je odustao od svojih ranijih savjeta.

Kilmer i dalje smatra da kupovina dobro održavanog polovnog automobila često predstavlja finansijski racionalniju odluku od kupovine novog. Ali za sopstvenu porodicu odlučio je da napravi izuzetak.

A njegov najnoviji video pokazuje još nešto - čak i kada poznati mehaničar kupi automobil koji izuzetno cijeni, to ne znači da će prestati da traži njegove nedostatke.

Jer iza dramatične poruke da se nova Toyota "već pokvarila" zapravo se krije mnogo prizemnija priča o sitnim nedostacima, konstrukcijskim kompromisima i čovjeku koji od automobila očekuje više nego većina vozača.

(Mondo)