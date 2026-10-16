Predstavljen najluđi Tesla automobil ikad: Roadster leti, vozi naopačke i ubrzava kao raketa

Ilon Mask je održao jednu od najimpresivnijih demonstracija - možda ikad. Novi Tesla Roadster koristi potisnike sa komprimovanim vazduhom i snažne ventilatore za ekstremne manevre.

Izvor: Tesla

Ilon Mask je godinama obećavao da će novi Tesla Roadster moći da leti. Sada je kompanija to i demonstrirala.

Na događaju u Teksasu, električni superautomobil vozio je naopačke, poletio iznad drugih Tesla modela i ubrzao do 100 km/sat za manje od sekunde.

Predstavljanje je održano u gradu Vejko i trajalo je manje od pola sata. Umjesto klasične prezentacije novog automobila, publika je gledala demonstraciju mogućnosti koje više podsjećaju na naučnu fantastiku. O cijeni, verzijama i tačnom datumu početka prodaje nije bilo riječi.

Roadster se najprije popeo uz visoku rampu, koristeći snažan sistem usisavanja koji ga je držao uz podlogu čak i dok je vozio naopačke. Na vrhu se okrenuo uz pomoć potisnika koji koriste komprimovani gas, a zatim se kontrolisano spustio.

Zatim izveo okret u vazduhu i poletio iznad modela Model 3, Model Y, Cybertruck, Semi i Cybercab. Mask je objasnio da Roadster ima glavne potisnike pozadi, kao i dodatne potisnike za kontrolu položaja tokom leta.

"Dakle, praktično može da leti kao raketa. Može da izvodi okrete i razne lude akrobacije. Šta god poželite. Moram, ipak, da kažem da ovo nije automobil kod kojeg je bezbjednost nužno na prvom mjestu. Ali nivo zabave podiže na 11/10", rekao je Mask.

Izvor: Tesla

Za ove manevre Roadster koristi dva rezervoara vazduha pod izuzetno visokim pritiskom, ukupne zapremine 600 litara. U njima se nalazi oko 250 kilograma vazduha, koji se kroz deset mlaznica oslobađa kako bi automobil dobio potisak.

Ništa manje impresivno, sistem može samostalno da dopunjava rezervoare, bez posebnog hemijskog goriva.

Ispod vozila nalazi se i sistem ventilatora koji je Tesla razvila uz pomoć SpaceX-a, a koji stvara silu prianjanja do 2G. Upravo on omogućava automobilu da ostane uz podlogu pri ekstremnim manevrima.

Od 0 do 100 km/h za manje od sekunde

Izvor: Tesla

Tesla tvrdi da je Roadster tokom demonstracije dostigao 60 milja na sat, odnosno oko 97 km/h, za svega 0,81 sekundu. Mask očekuje da će serijska verzija biti još brža, mada je priznao da ekstremno ubrzanje predstavlja izazov zbog sila kojima su izloženi putnici.

Roadster je zamišljen kao dvosjed sa sjedištima integrisanim u šasiju. Ima elektronski sistem upravljanja bez mehaničke veze sa točkovima, upravljač u obliku jarma, potisnike i ventilatore pozadi, kao i pokretno zadnje krilo za dodatno prijanjanje.

Mask ga je nazvao "posljednjim najboljim automobilom za vozače", dok je potpredsjednik Tesla-inog inženjerskog sektora Lars Moravi rekao da su inspiraciju pronašli i u izviđačkom avionu SR-71.

Ipak, ostaje veliko pitanje da li će ovakav Roadster ikada moći legalno da se vozi, a kamoli leti, na javnim putevima. Tesla bi morala da ispuni stroge zahtjeve američkih regulatora za bezbjednost saobraćaja i vazduhoplovstvo.

Novi Roadster prvi put je predstavljen još 2017. godine, uz obećanje da će isporuke početi 2020. Tada je najavljena početna cijena od 200.000 dolara, ubrzanje do 60 milja/sat za 1,9 sekundi i domet od gotovo 1.000 kilometara.

Vidi opis Predstavljen najluđi Tesla automobil ikad: Roadster leti, vozi naopačke i ubrzava kao raketa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tesla Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Tesla Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Tesla Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Tesla Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Tesla Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Tesla Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Tesla Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Tesla Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Tesla Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Tesla Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Tesla Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Tesla Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Tesla Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Tesla Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Tesla Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Tesla Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Tesla Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Tesla Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Tesla Br. slika: 19 19 / 19

Kupci su uplaćivali depozite od 50.000 dolara, odnosno 250.000 dolara za ograničenu Founders Series verziju. Međutim, projekat je godinama odlagan dok se Tesla bavila drugim modelima, uključujući Model Y i Cybertruck.

U međuvremenu su konkurenti poput Rimac Nevera, Porsche Taycan i električnih superautomobila kompanije BYD pokazali koliko su performanse električnih vozila napredovale.

Mask sada najavljuje proizvodnju Roadster-a za 2028. godinu, ali poslije gotovo decenije odlaganja taj rok treba uzeti sa rezervom. Posebno zato što nije jasno da li će ekstremne mogućnosti prikazane u Teksasu uopšte biti dostupne kupcima.

Ukoliko ste ga propustili, cijeli događaj pogledajte ovdje: