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Tesla povlači skoro 3 miliona vozila u Kini: Softversko ažuriranje zbog opasnosti od zaglavljivanja vrata

Tesla povlači skoro 3 miliona vozila u Kini: Softversko ažuriranje zbog opasnosti od zaglavljivanja vrata

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Tesla u Kini pokreće najveći opoziv do sada koji obuhvata 2,98 miliona vozila

Tesla povlači skoro 3 miliona vozila u Kini Izvor: joao antonio / Alamy / Profimedia

Proizvođač električnih vozila "Tesla" će izvršiti softverske ispravke na milionima vozila u Kini, saopštio je kineski regulator tržišta.

Ovo je do sada najobimnije povlačnje vozila ove kompanije na kineskom tržištu.

Od 25. septembra "Tesla" će opozvati 2,98 miliona vozila "model tri", "model ipsilon" i "model es", proizvedenih u Kini ili uvezenih u tu zemlju, jer ručice za otvaranje vrata u slučaju opasnosti možda nije lako uočiti, što bi moglo otežati izlazak iz vozila ili spasavanje nakon teške saobraćajne nezgode i kvara električnog sistema.

Mjera uključuje postavljanje naljepnica na ručke i ažuriranje softvera bežičnim putem kojim se nakon sudara spuštaju prozori.

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Tesla automobili

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