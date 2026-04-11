Istorijski iskorak za Teslu u Evropi: Holandija prva odobrila "potpuno samostalnu vožnju"

Tesla je dobila dozvolu za potpuno samostalnu vožnju (FSD) u Holandiji.

Kompanija Tesla juče je objavila da je dobila zvanično zakonsko odobrenje za uvođenje sistema za potpuno samostalnu vožnju (uz nadzor) – poznatijeg kao FSD (Supervised) – u Holandiji. Ovo je prvi put da će ova napredna tehnologija biti dostupna privatnim korisnicima na tlu Evrope.

Tesla će funkciju početi da uvodi u vozila korisnika u Holandiji putem bežičnog ažuriranja softvera (over-the-air) tokom narednih dana. Iako naziv sugeriše potpunu autonomiju, iz kompanije naglašavaju da je sistem dizajniran tako da zahtijeva aktivan nadzor vozača, koji u svakom trenutku ostaje odgovoran za upravljanje vozilom.

Kako sistem uči?

Za razliku od tradicionalnih sistema koji se oslanjaju na ručno programirana pravila, Teslin FSD koristi vještačku inteligenciju i neuronske mreže:

Učenje kroz iskustvo: Sistem uči na isti način kao i ljudi. Teslina flota vozila širom svijeta svakodnevno prikuplja podatke ekvivalentne periodu od 500 godina vožnje.

Analiza u stvarnom vremenu: Ugrađeno AI računalo u automobilu obrađuje podatke sa spoljnih kamera kako bi prepoznalo pješake, saobraćajne znakove i druge učesnike u saobraćaju, generišući komande za upravljanje bez oslanjanja na fiksna pravila.

Privatnost: Sva analiza se odvija direktno u vozilu, uz korišćenje anonimnih podataka.

Tesla tvrdi da njihovi podaci pokazuju dramatično poboljšanje bezbjednosti.

"Kada je uključen FSD (uz nadzor), vjerovatnoća sudara po pređenom kilometru je do sedam puta manja u odnosu na isključivo ručno upravljanje vozilom", poručuju iz kompanije.

Do danas je sa ovim sistemom širom svijeta pređeno više od 14 milijardi kilometara. Prije dobijanja dozvole u Holandiji, Tesla je sprovela opsežna testiranja širom Evrope, pokrivši više od 1,6 miliona kilometara na evropskim putevima.