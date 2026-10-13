Najbolji potez pri kupovini polovnog automobila: Napravite ovih šest fotografija prije potpisivanja ugovora

Kupovina polovnog automobila uvijek nosi određeni rizik.

Izvor: Alexander Gafarro/Shutterstock

Automobil na probnoj vožnji može djelovati besprijekorno, a kilometraža i servisna knjižica potpuno uredno. Međutim, problemi se često pojave tek nekoliko dana ili nedjelja kasnije, kada se otkrije prefarban blatobran, curenje ulja ili kvar koji je postojao još u trenutku preuzimanja.

Zato prije potpisa kupoprodajnog ugovora vrijedi izvaditi telefon i napraviti nekoliko konkretnih fotografija. Iako one ne mogu zamijeniti stručni pregled, pružaju precizan dokaz o stanju vozila na dan kupovine.

1. Fotografišite automobil sa svih strana

Uslikajte prednji i zadnji dio, oba boka i četiri ugla na dnevnom svjetlu. Ove snimke mogu otkriti detalje koje ste previdjeli: razliku u nijansi laka, nejednake zazore na karoseriji, udubljenja ili napukla svjetla. Posebno uslikajte oštećenja za koja prodavac tvrdi da su samo "male ogrebotine s parkinga". Obavezno fotografišite i točkove, felne i gume – neravnomjerno potrošena guma ukazuje na probleme sa geometrijom ili oslanjanjem.

2. VIN broj – slika identiteta vozila

Uslikajte broj šasije (VIN) direktno na automobilu (ispod vjetrobranskog stakla, na okviru vrata ili u motornom prostoru) i uporedite ga sa saobraćajnom dozvolom i ugovorom. Obratite pažnju na područje oko broja – tragovi brušenja, varenja ili svježeg laka razlog su za uzbunu.

3. Enterijer otkriva više od kilometraže

Unutrašnjost je odličan pokazatelj stvarne pohabanosti. Fotografišite vozačevo sjedište, volan, ručicu mjenjača, pedale, komandnu tablu i gepek. Ako auto navodno ima 70.000 kilometara, a volan i sjedišta su potpuno pohabani, to je jasan signal za oprez. Takođe uslikajte i skupu opremu (navigaciju, šiber, električna sjedišta) kako biste imali dokaz u kakvom je stanju bila.

4. Brojač kilometara i kontrolna tabla

Fotografišite instrument tablu dok je dat kontakt ili upaljen motor. Na slici mora jasno da se vidi kilometraža, ali i eventualne lampice upozorenja (check engine, ABS, vazdušni jastuci). Zabilježenu kilometražu uporedite sa zapisima sa tehničkog pregleda i servisnom knjižicom.

5. Otvorite haubu

Fotografišite motor iz nekoliko uglova, posudu za rashladnu tečnost, čep za ulje, akumulator i vidljive cijevi. Tragovi ulja, korozije ili improvizovanih kablova mogu ukazati na skrivene kvarove. Pretjerano opran motor ne mora biti loš znak, ali može maskirati curenje tečnosti.

6. Fotografišite sve dokumente

Prije potpisa uslikajte sve stranice kupoprodajnog ugovora, servisnu knjižicu, račune o održavanju i zapisnik o primopredaji. Posebno sačuvajte dijelove u kojima se navode kilometraža, poznata oštećenja i broj ključeva. Korisno je napraviti fotografije i prije i nakon što oboje potpišete dokument.

Fotografije su zaštita, ali ne i zamjena za mehaničara

Telefon ne može izmjeriti kompresiju motora niti proveriti luft u trapu. Zato je najbolja kombinacija: provjera istorije vozila, pregled kod majstora, probna vožnja i sopstvena foto-dokumentacija. Kratak video-snimak obilaska auta i paljenja motora prije samog preuzimanja oduzeće vam svega 10 minuta, a može vas spasiti velikih troškova.

(Mondo)