Novi Jaguar izgleda kao gangsterski auto iz američkih filmova: Ima 1.016 KS i nema zadnje staklo

Ovaj nesvakidašnji četvorotočkaš pokreću tri električna motora sa impresivnih 1.016 konjskih snaga, uz WLTP domet od preko 700 kilometara.

Izvor: Jaguar

Jaguar je predstavio serijsku verziju električnog modela Type 01. Dugačak je 5,2 metra, ima više od 1.000 konjskih snaga i nema čak ni zadnje staklo, a komentari njegov izgled već upoređuju sa gangsterskim automobilima iz 1940-ih - u električnoj eri.

Sigurni smo da će se mnogi složiti sa komentarima. Izuzetno dugačka hauba, nizak krov i zaobljeni zadnji dio daju mu izgled koji neodoljivo podsjeća na automobile iz američkih gangsterskih filmova. Naravno, tu si i moderni detalji. Naprijed se nalaze veoma tanka LED svjetla, dok se zadnja prostiru punom širinom i sakrivena su unutar rešetke.

Zadnjeg stakla nema. Umjesto njega, kamere šalju sliku na ekran postavljen pri dnu vjetrobrana. Uprkos dimenzijama, manevrisanje olakšavaju zadnji točkovi koji mogu da se zakrenu do šest stepeni.

Type 01 nastao je na osnovu kontroverznog koncepta Type 00, kojim je Jaguar 2024. godine najavio radikalnu promjenu svog dizajna. Serijski model nešto je kraći od koncepta, ali je i dalje toliko dugačak da ne može da stane na standardno parking mjesto.

Radikalan izgled nije slučajnost. Jaguar otvoreno kaže da je želeo automobil koji će izazvati reakcije i privući mlađe i bogatije kupce od njegove dosadašnje publike.

"Osoba koja kupuje ovaj automobil izabraće ga upravo zato što je to hrabar izbor", rekao je Rodon Glaver, direktor Jaguar-a. Dodao je da kompanija želi mlađe i bogatije kupce od sadašnje publike, koju je opisao kao "muškarce u pedesetim godinama".

Više od 1.000 KS i domet preko 700 kilometara

Izvor: Jaguar

Type 01 pokreću tri električna motora, jedan napred i dva pozadi. Zajedno razvijaju 1.016 konjskih snaga i 1.365 Nm obrtnog momenta, što je dovoljno za ubrzanje od 0 do 100 km/sat za 3,2 sekunde.

Baterija kapaciteta 118 kWh koristi arhitekturu od 850 volti. Jaguar navodi WLTP domet od 450 milja, odnosno oko 724 kilometra, dok procjena prema američkom EPA standardu iznosi oko 620 kilometara. Pri kontinuiranoj vožnji autoputem kompanija obećava do 515 kilometara.

Automobil ima vazdušno oslanjanje i pet režima vožnje. Aktivna aerodinamika uključuje otvore za hlađenje pogona i kočnica, kao i zadnji spojler koji može da stvori oko 75 kilograma potisne sile.

Kabina prati isti minimalistički pristup. Velika centralna konzola razdvaja vozača i suvozača, dok su gotovo svi fizički tasteri uklonjeni. Funkcijama se uglavnom upravlja preko centralnog ekrana od sedam inča i velikog ekrana od 24 inča.

Jaguar još nije objavio kada će Type 01 početi da se prodaje, a očekuje se da će cijena biti između 100.000 i 150.000 dolara.