Vožnja "na rezervi": Navika koja vas može koštati skupog kvara i gašenja motora

Osim što česta vožnja na rezervi može da našteti radu vašeg automobila, može da vas dovede i u opasnu situaciju.

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Čim se na instrument tabli pojavi lampica koja upozorava da je nivo goriva nizak, mnogi vozači ne žure do benzinske pumpe. Umjesto toga, nastavljaju da voze, računajući da u rezervoaru još ima dovoljno goriva za nekoliko desetina kilometara. Ponekad se automobil tako vozi danima, sve dok kazaljka gotovo ne dođe do dna.

Iako samo uključivanje lampice za rezervu ne znači da će automobil odmah da pretrpi štetu, navika da se gorivo redovno troši gotovo do kraja nije dobra za automobil. Posebno može da optereti sistem za dovod goriva, a u određenim situacijama povećava i rizik da ostanete potpuno bez goriva.

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Pazite na pumpu za gorivo

Jedan od važnijih delova na koji treba da obratite pažnju jeste pumpa za gorivo. Kod velikog broja automobila ona se nalazi unutar rezervoara, a gorivo koje je okružuje pomaže joj da se hladi tokom rada. Kada je nivo goriva veoma nizak, pumpa više nema istu količinu goriva oko sebe koja može da odvodi toplotu. Ako se takva vožnja često ponavlja, naročito tokom toplih dana ili dužih putovanja, pumpa može da bude dodatno opterećena. A popravka pumpe za gorivo može da bdue mnogo skuplja od nekoliko minuta koje biste potrošili na odlazak do benzinske stanice.

Još jedan problem može da predstavlja ono što se nalazi na dnu rezervoara. Vremenom se u rezervoaru pojavljuju različite sitne nečistoće i talog. Dok je rezervoar puniji, njihova koncentracija u gorivu je manja i sistem ih neće povući. Kada nivo goriva padne veoma nisko, pumpa je bliže dnu i veća je mogućnost da se u sistem povuku čestice koje filter goriva zatim mora da zadrži.

Filter upravo i služi tome da spreči nečistoće da dospeju do motora, ali ako je često izložen većoj količini nečistoća, brže će da se zaprlja. Zapušen ili prljav filter otežava pravilan dotok goriva, što se pokazuje kroz slabije ubrzanje, trzanje ili probleme sa radom motora.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Postoji još jedna stvar na koju mnogi vozači ne računaju. Kada je u rezervoaru ostalo veoma malo goriva, ono se tokom vožnje pomjera. Na ravnom putu to možda neće da napravi nikakvu razliku, ali pri naglom kočenju, ubrzanju, oštrom skretanju ili vožnji uzbrdo i nizbrdo gorivo može da se preliva sa jedne strane rezervoara na drugu.

Ako ga ima baš malo, pumpa u određenom trenutku može da ostane bez dovoljne količine goriva koju bi povukla. Posljedica može da bude gubitak snage, a u krajnjem slučaju i gašenje motora. To je posebno neprijatno ako se dogodi tokom preticanja, na raskrsnici ili na prometnom putu. Čak i kada automobil ne pretrpi trajno oštećenje, ostajanje bez goriva može da bude veoma nezgodna i potencijalno opasna situacija.

Vožnja "na rezervi" je opasna

Vožnja na rezervi može da bude problematična i zbog toga što vozači često precjenjuju koliko kilometara automobil još može da pređe. Broj koji se pojavi na ekranu kao procena preostalog dometa nije garancija. On zavisi od trenutne i prethodne potrošnje, načina vožnje, saobraćaja, uspona, temperature i drugih uslova.

Zbog toga nije dobra ideja da se oslanjate na to da će automobil sigurno da pređe još 30 ili 50 kilometara nakon što se upali lampica. Ako se nađete u gužvi, krenete uzbrdo ili automobil počne da troši više goriva nego inače, ta procena može mnogo brže da se smanji. Posebno treba biti oprezan pred duža putovanja. Ako znate da vas čeka autoput, gužva ili deonica na kojoj nema benzinskih stanica, bolje je da natočite gorivo prije puta nego da računate na poslednje litre u rezervoaru.

Postoji razlika između povremene vožnje na rezervi i stalne navike. Ako vam se jednom ili nekoliko puta dogodilo da ste nastavili da vozite nakon paljenja lampice, to samo po sebi ne znači da ste oštetili automobil. Problem nastaje kada se gotovo prazan rezervoar i čekanje posljednjeg trenutka pretvore u svakodnevnu naviku.

Najjednostavnije pravilo jeste da lampicu za rezervu shvatite kao upozorenje da je vreme za benzinsku pumpu, a ne kao signal da počinje test koliko automobil još može da izdrži. Tako nećete samo da smanjite rizik od ostajanja bez goriva već i da izbjegnete nepotrebno opterećivanje sistema za dovod goriva.

(MONDO)