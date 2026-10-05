Kada baterija počne da gori: Novi patent omogućava električnom automobilu da je odbaci i odveze se na sigurno

Kompanija FCA US, dio grupacije Stellantis, prijavila je patent za sistem koji u slučaju pregrijavanja ili požara može električno i fizički odvojiti visokonaponsku bateriju od električnog vozila, nakon čega se automobil pomoću pomoćnog akumulatora udaljava od nje.

Izvor: nrqemi / Shutterstock.com

Sistem je zamišljen kao odgovor na takozvani termalni bijeg, odnosno pregrijavanje ili oštećenje baterije koje može izazvati požar.

"Sistem uključuje prekidač za brzo otpuštanje koji šalje aktivacioni signal kojim se zahtijeva odvajanje baterije", navodi se u patentnoj prijavi.

Kako se dalje objašnjava, upravljačka jedinica po prijemu tog signala mehanički odvaja bateriju od vozila i istovremeno prekida električnu vezu.

Sistem se ne pokreće sam. Prema dokumentaciji, aktiviraju ga putnici preko prekidača u kabini ili pripadnici hitnih službi preko drugog prekidača, smještenog u prtljažniku. Komanda može biti "električna poluga, mehanička poluga, fizičko dugme, dugme na ekranu osjetljivom na dodir ili preklopnik", piše u prijavi.

Baterija se, za razliku od nekih ranijih koncepata, ne izbacuje silom, već se oslobađa iz ležišta i pada na tlo. U patentu su opisana dva načina na koja se to može postići. Jedan je pomični okvir sa isprepletenim izbočinama i urezima, a drugi su pirotehničke spojnice koje se aktiviraju i pucaju.

Izvor: USPTO

Kada se visokonaponska baterija odvoji, posao preuzima standardni akumulator od 12 volti. On napaja zadnji elektromotor koji vozilo pomjera "na unaprijed određenu udaljenost od odvojene visokonaponske baterije", kako stoji u dokumentaciji.

Inženjeri su predvidjeli i situaciju u kojoj je baterija šira od razmaka između točkova.

"Zadnji točkovi mogu barem djelimično preći preko visokonaponske baterije", navodi se u prijavi.

Prijavu za ovaj sistem FCA US je prvi put podnio u martu 2023. godine. Nova, dopunska prijava podnesena je u maju, a objavljena 17. septembra ove godine. Na crtežima je, inače, prikazan Dodge Challenger.

Sličan koncept kineskog proizvođača Chery, predstavljen prije oko godinu dana, predviđa da se baterija izbaci u stranu, što stvara rizik za pješake i okolinu. Rješenje Stellantisa tu opasnost izbjegava, ali i dalje ostaje otvoreno pitanje šta se dešava s baterijom koja nastavlja da gori na kolovozu.

Američki portal Jalopnik upozorava da su za gašenje takvih požara potrebne desetine hiljada litara vode, te da zapaljena baterija ostavljena na ulici može ugroziti druga vozila i objekte.

Patentna prijava, ipak, ne znači da će sistem uskoro biti ugrađen u serijske automobile, jer proizvođači često patentiraju rješenja koja nikada ne stignu u proizvodnju.