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Ovo pravilo svi zaborave čim polože vozački: Tri auta u isto vrijeme na raskrsnici, znate li ko ima prednost?

Ovo pravilo svi zaborave čim polože vozački: Tri auta u isto vrijeme na raskrsnici, znate li ko ima prednost?

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Saobraćajne situacije na raskrsnicama bez ikakve signalizacije često izazivaju polemike i nedoumice, pa riješite ovaj brzi test i provjerite da li biste iz prve pogodili tačan redoslijed prolaska tri automobila.

Tri auta u isto vrijeme na raskrsnici, znate li ko ima prednost Izvor: YouTube/ DMV PERMIT PRACTICE TEST

Na raskrsnicama bez semafora ili saobraćajnih znakova često dolazi do dileme - ko ima pravo prvenstva prolaza? Ova naizgled jednostavna situacija može izazvati zabunu među vozačima, pa je važno poznavati osnovna pravila koja obezbjeđuju bezbijedno i jasno kretanje kroz raskrsnicu.

Na slici se nalaze tri automobila koja su istovremeno stigla na neregulisanu raskrsnicu, a pitanje je koji od njih ima prednost? Ponuđeni odgovori su sljedeći:

  1. crveni, plavi, zeleni
  2. plavi, crveni, zeleni
  3. zeleni, plavi, crveni
  4. plavi, zeleni, crveni
Izvor: YouTube/ DMV PERMIT PRACTICE TEST

Na raskrsnicama bez regulacije (znakova ili semafora), osnovno pravilo prednosti zasniva se na pravilu desne strane. To znači da je vozač dužan da propusti vozilo koje mu dolazi sa njegove desne strane.

Posmatrajući situaciju na slici, zeleni automobil nema nijedno vozilo sa svoje desne strane, što mu daje pravo prvenstva prolaza. Nakon što zeleni automobil prođe, plavi automobil postaje sljedeći jer ni on tada nema vozilo sa desne strane.

Na kraju prolazi crveni automobil. Dakle, tačan odgovor je 3. zeleni, plavi, crveni. Uz ovo, uvijek je važno primjeniti oprez i zdrav razum kako bi se izbjegle saobraćajne nezgode i održala jasna komunikacija sa drugim vozačima.

(Mondo)

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Tagovi

saobraćaj vozač vozački ispit

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