logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mnogi vozači ne znaju šta sve može USB priključak u automobilu: Neke funkcije su baš korisne

Mnogi vozači ne znaju šta sve može USB priključak u automobilu: Neke funkcije su baš korisne

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
0

USB portovi u vašem automobili su korisniji nego što mislite. Evo za šta sve možete da ih koristite.

Mnogi vozači ne znaju šta sve može USB priključak u automobilu Izvor: Shutterstock

Većina vozača koristi USB priključke u automobilu samo za punjenje telefona. Međutim, ovi portovi danas mogu mnogo više, a to mali broj ljudi zna.

Savremeni USB-C portovi u automobilima često nude znatno veću snagu od starijih USB ulaza. To znači da tokom vožnje možete da punite ručnu konzolu, tablet, baterije fotoaparata ili čak određene laptopove.

Pojedini proizvođači ugrađuju USB-C priključke i blizu unutrašnjeg retrovizora, prvenstveno za kamere koje snimaju saobraćaj. Na ovaj način nema potrebe za razvlačenjem kablova preko vjetrobranskog stakla.

USB-C je koristan i za multimediju. Žično povezivanje preko Apple CarPlay-a ili Android Auto sistema može da bude stabilnije od bežičnog, a telefon se istovremeno puni. Automobili koji podržavaju reprodukciju sa USB memorije omogućavaju i slušanje muzike bez mobilnog interneta.

Portovi na zadnjim sjedištima posebno su praktični tokom dužih putovanja, jer putnici mogu istovremeno da pune telefone, koriste tablete ili napajaju druge manje uređaje.

Ipak, nisu svi USB-C priključci isti. Neki služe samo za punjenje, dok drugi podržavaju i prenos podataka. Razlikuje se i njihova izlazna snaga, pa nije podrazumjevano da je port koji puni telefon dovoljno snažan i za laptop.

Zato je najbolje da u uputstvu automobila provjerite koje funkcije podržava svaki priključak.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

automobil USB

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA