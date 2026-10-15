Mnogi vozači ne znaju šta sve može USB priključak u automobilu: Neke funkcije su baš korisne

USB portovi u vašem automobili su korisniji nego što mislite. Evo za šta sve možete da ih koristite.

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Većina vozača koristi USB priključke u automobilu samo za punjenje telefona. Međutim, ovi portovi danas mogu mnogo više, a to mali broj ljudi zna.

Savremeni USB-C portovi u automobilima često nude znatno veću snagu od starijih USB ulaza. To znači da tokom vožnje možete da punite ručnu konzolu, tablet, baterije fotoaparata ili čak određene laptopove.

Pojedini proizvođači ugrađuju USB-C priključke i blizu unutrašnjeg retrovizora, prvenstveno za kamere koje snimaju saobraćaj. Na ovaj način nema potrebe za razvlačenjem kablova preko vjetrobranskog stakla.

USB-C je koristan i za multimediju. Žično povezivanje preko Apple CarPlay-a ili Android Auto sistema može da bude stabilnije od bežičnog, a telefon se istovremeno puni. Automobili koji podržavaju reprodukciju sa USB memorije omogućavaju i slušanje muzike bez mobilnog interneta.

Portovi na zadnjim sjedištima posebno su praktični tokom dužih putovanja, jer putnici mogu istovremeno da pune telefone, koriste tablete ili napajaju druge manje uređaje.

Ipak, nisu svi USB-C priključci isti. Neki služe samo za punjenje, dok drugi podržavaju i prenos podataka. Razlikuje se i njihova izlazna snaga, pa nije podrazumjevano da je port koji puni telefon dovoljno snažan i za laptop.

Zato je najbolje da u uputstvu automobila provjerite koje funkcije podržava svaki priključak.

(Mondo)