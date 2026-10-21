Stižu nova tirkizna svjetla na automobilima: Upozoravaće na važnu stvar

Danas se u Ženevi sastaje radna grupa Ekonomske komisije UN-a za Evropu koja će raspravljati o tome kako pravno regulisati svjetla

Izvor: youtube/dpccars

Boje svjetala na autima imaju značenje koje svaki vozač prepoznaje. Međutim, na evropskim putevima se pojavila nova nijansa koja bi uskoro mogla biti uključena u taj univerzalni saobraćajni jezik. Riječ je o tirkiznim svjetlima koja ne služe za osvjetljavanje puta, njihova funkcija je povezana s tehnologijom koja iz korijena mijenja način vožnje.

Ona označavaju auto koji u tom trenutku vozi s aktiviranim sistemom autonomne vožnje. Cilj ove signalizacije je informisati ostale učesnike u saobraćaju da određene zadatke upravljanja obavlja sam automobil.

Ova je inovacija posebno povezana sa sistemima autonomije nivo 3, koji mogu potpuno preuzeti vožnju u određenim okolnostima. Za razliku od potpuno autonomnih vozila, ovdje vozač i dalje mora biti spreman da preuzme volan čim to sistem od njega zatraži. Tirkizna svjetla stoga ne znače da auto može voziti bilo kojim putem bez ljudske intervencije, već vizuelno signaliziraju trenutak kada je upravljanje prepušteno kompjuteru.

Mercedes predvodi testiranja u Evropi

Jedan od pionira ove tehnologije je Mercedes. Kompanija je dobila posebno odobrenje za testiranje ovih svjetala u Njemačkoj koje važi do jula 2028. godine. Time je Mercedes postao prvi proizvođač s ovakvom dozvolom u Evropi.

Svjetla su integrisana u prednje i zadnje svjetlosne grupe, kao i u žmigavce na spoljnim retrovizorima, a uključuju se automatski kada vozač aktivira Mercedesov sistem Drive Pilot. Ovaj sistem nivo 3 trenutno radi pri brzinama do 95 km/h u određenim uslovima, isključivo na desnoj traci njemačkih auto-puteva.

Zašto je odabrana baš tirkizna boja?

Izbor boje prošao je stroga naučna i praktična ispitivanja. Prema pojašnjenju iz Mercedesa, tirkizna boja omogućuje jasnu razliku od tradicionalnih auto svjetala, uličnih semafora i rotacijskih svjetala vozila hitnih službi. Studije s ispitanicima pokazale su dobre rezultate u pogledu vidljivosti i brzine prepoznavanja, što znači da bi prosječan vozač trebalo odmah da shvati poruku, bez obzira na to o kojem se modelu radi.

Kako bi ova tehnologija zaživjela na globalnom nivou, neophodna su zajednička pravila. Bez njih bi svaki proizvođač mogao da koristi drugačije nijanse i oblike, što bi izazvalo haos na putevima.

Upravo se danas u Ženevi sastaje radna grupa Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) na kojoj će se raspravljati o tome kako pravno regulisati svjetla za identifikaciju automatizovane vožnje, s ciljem definisanja tačne boje, jačine i položaja na karoseriji za sve proizvođače.

(MONDO/Jutarnji)