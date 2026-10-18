Ovo ulje je ključno za zamjenu poslije motora i mjenjača: Idite odmah kod majstora ako primijetite 3 simptoma

Ulje u diferencijalu se mijenja na svakih 50.000 do 80.000 pređenih kilometara ili na tri do četiri godine.

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Diferencijal je ključna komponentu u prenosnom sistemu koji omogućava točkovima da se okreću različitim brzinama što je neophodno za stabilno i bezbjedno skretanje, kao i upravljivost vozila. Redovno podmazivanje diferencijala je ključno za njegov dugotrajni vijek, isto kao i ulje u motoru i ulje u mjenjaču i ulje u diferencijalu se mijenja na svakih 50.000 do 80.000 pređenih kilometara ili na tri do četiri godine.

Izbor ulja zavisi od vrste vozila i pozicije diferencijala. Kod automobila sa prednjim diferencijalom koji je integrisan sa mjenjačem, uglavnom se koristi sintetičko ulje nižeg viskoziteta.

Kada se mijenja ulje u diferencijalu?

Ulje u diferencijalu se, kao što smo već rekli, mijenja na svakih 50.000 do 80.000 pređenih kilometara ili na svake tri do četiri godine. Kod automobila sa prednjim diferencijalom se koristi sintetičko ulje nižeg viskoziteta, dok zadnji diferencijali traže gušće ulje koje mogu da izdrže više opterećenja i specifične pritiske.

Ako vozite automobil koji ima pogon na sva četiri točka, onda bi interval zamjene ulja u diferencijalu trebalo smanjiti. Preporuka proizvođača je da u tom slučaju mijenjate ulje na 50.000 kilometara, a može i manje od toga.

Kako da znate da je vrijeme za zamenu ulja u diferencijalu?

Ulje u diferencijalu bi trebalo mijenjati u prosjeku na oko 50.000 kilometara ako je prednji pogon, odnosno između 50.000 i 80.000 pređenih kilometara ako je automobil na zadnji pogon. Ako primijetite zvukove zujanja i brujanja ili vibracije iz pravca mjenjača, to su mogući simptomi da je vrijeme za zamjenu ulja u diferencijalu, a moguće je i otežano skretanje što je takođe indikator.