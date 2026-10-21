Šta znače šarene linije na novim automobilskim gumama? Nije u pitanju nikakav estetski detalj

Saznajte šta zapravo znače obojene linije na novim automobilskim gumama.

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Svako ko je kupovao nove automobilske gume vjerovatno je primijetio tanke obojene linije koje se protežu po gaznoj površini. Te pruge nisu estetski detalj, nego interna oznaka koja služi za identifikaciju proizvoda i smjese gume tokom proizvodnje.

Njemačka kompanija REA, specijalizovana za industrijsko označavanje, objašnjava da se automatizovane linije u boji koriste za prepoznavanje različitih materijala i komponenti. Oznake su ključne kako bi radnici i mašine u fabrici mogli da razlikuju jedan tip gume od drugog, ali do trenutka kada guma stigne do kupca, one su već ispunile svoju svrhu i vremenom nestaju tokom vožnje.

Boje bez univerzalnog značenja

Industrija guma nije standardizovala značenje ovih boja, pa one nemaju univerzalnu vrijednost. Plava linija na gumi jednog proizvođača ne mora da znači isto što i plava linija na gumi drugog. Riječ je o internom sistemu kodiranja, zbog čega kupac na osnovu boje ne može da zaključi ništa o karakteristikama gume bez poznavanja fabričke šifre.

Važna je i kombinacija boja, a ne samo jedna pruga. U nekim patentiranim procesima označavanja, tek dvije ili više boja zajedno precizno identifikuju smjesu gaznog sloja. Zbog toga je pogrešno pretpostaviti da, na primjer, svaka crvena pruga označava gumu visokih performansi. Za kupce te boje pri odabiru guma nemaju nikakvo značenje.

Oznake koje su zaista važne

Iako su obojene linije nebitne za kupca, na bočnom zidu gume nalazi se niz drugih, ključnih informacija. To su prije svega dimenzije gume, naziv modela, kao i indeksi nosivosti i brzine. Većina tih podataka jasno je navedena, dok su neki kodirani. Na primjer, četvorocifreni broj poput "0624" označava datum proizvodnje. U ovom slučaju, to znači da je guma proizvedena u 6. nedjelji 2024. godine.

Datum proizvodnje je ključan podatak jer većina proizvođača preporučuje zamjenu guma nakon pet do šest godina, nezavisno od dubine šare (profila). Poznavanje tog koda pomaže kupcima da provjere da li zaista kupuju nove gume ili one koje su stajale na skladištu godinu ili dvije.

Važna su i uputstva za montažu. Gume sa usmjerenim dezenom imaju na bočnom zidu strelicu koja pokazuje obavezan smjer rotacije. To je informacija koju vulkanizer mora da poštuje, za razliku od obojenih linija koje se ne interpretiraju. Gume, dakle, sadrže mnogo korisnih podataka za vlasnike, ali privremene pruge u boji na gaznoj površini nisu jedne od njih.

Biznis Kurir/Index