Vožnja ljeti sa zimskim gumama može da bude opasna: Ovo su 3 razloga zbog kojih ne bi to trebalo da radite

Opasno je voziti ljeti sa zimskim gumama zbog bezbjednosti, ubrzanog trošenja pneumatika i povećane potrošnje goriva.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tropski dio ljeta je počeo, temperature su iznad 30 stepeni, ali na putevima se nažalost i dalje mogu vidjeti vozači sa zimskim gumama. Zimske gume su obavezne do 1. aprila, a vozači su nakon toga trebali da pređu na ljetnje gume iako zamjena zimskih za ljetnje nije obavezna po zakonu.

Međutim, ono što morate da znate jeste da vožnja zimskih guma ljeti nije nikako dobra za bezbjednost i stabilnost automobila. Srednje rješenje jeste "All-season" guma koja nudi kombinaciju i ljetnje i zimske, naročito ako se odlučite za premium brendove poput Michelina, Continentala, Hankook-a, Goodyear-a, Pirellija i Bridgestone-a.

Zašto je opasno voziti ljeti sa zimskim gumama?

Ljeti je opasno voziti sa zimskim gumama iz više razloga, prije svega iz ugla bezbjednosti. Zimske gume se razlikuju od ljetnjih po tome što su im šare dublje i znatno je mekša smjesa koja je namijenjena za niske temperature, do pet stepeni.

Na temperaturama iznad pet stepeni, zimske gume se na vrelom asfaltu pregrijavaju zbog čega automobilu treba više vremena da se zaustavi pri naglom kočenju. Zimske gume imaju specifične bokove zbog vožnje po snijegu, pa je vozilo manje stabilno u krivinama, naročito pri nešto većim brzinama.

Zimske gume se takođe dosta brže troše ako ih vozite po vrelom asfaltu. Tokom najtoplijeg dijela ljeta, asfalt može da dostigne i temperature od 80 stepeni zbog čega će zimska guma ubrzano da se troši, a to utiče i na povećanu potrošnju goriva.

(Mondo.rs)