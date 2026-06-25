Hibridi prestigli dizelaše: U kojim zemljama se sve više kupuju električni automobili?

Registracije plag-in hibridnih vozila nastavile su snažan rast i do maja dostigle 460.217 jedinica.

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Registracije novih putničkih automobila u Evropskoj uniji porasle su za četiri odsto u prvih pet mjeseci 2026. u odnosu na isti period prošle godine, dok su električni automobili dostigli 20 odsto tržišnog udjela, navodi se u izvještaju Asocijacije evropskih proizvođača automobila (ACEA), koji je dostavljen Srpskoj asocijaciji uvoznika vozila i delova.

U ACEA ističu da je ovaj rast veoma dobar rezultat imajući u vidu otežane geopolitičke okolnosti od početka godine. Posebno se naglašava snažan rast potražnje za elektrifikovanim vozilima na ključnim evropskim tržištima, podstaknut novim i revidiranim poreskim olakšicama i programima podsticaja.

U periodu januar-maj ove godine u Evropskoj uniji prodato je 4.748.801 putničko vozilo, što predstavlja povećanje od četiri odsto u odnosu na isti period 2025. godine, kada je prodato 4.565.818 automobila.

Najveće evropsko tržište, Njemačka, zabilježilo je rast od 3,6 odsto, sa 1.188.015 novoregistrovanih vozila, u poređenju sa 1.146.596 u istom periodu prošle godine.

Italija je čvrsto zadržala drugo mjesto u EU sa 789.802 prodata automobila i rastom od 9,4 odsto. U Francuskoj je, nasuprot tome, zabilježen blag pad prodaje od 0,6 odsto, sa 668.378 prodatih vozila u odnosu na 672.700 u istom periodu 2025. godine.

Španija je nastavila sa dobrim rezultatima i zabeležila isporuku 519.283 nova vozila u prvih pet mjeseci ove godine, što predstavlja rast od 5,8 odsto u odnosu na isti period lane, kada je prodato 490.769 automobila.

Među zemljama sa najvećim rastom prodaje u Evropskoj uniji izdvojila se Slovenija, sa 30.053 novoregistrovana automobila u periodu januar-maj, što je rast od čak 20,3 odsto u odnosu na 24.982 vozila u istom periodu prošle godine. Dobre rezultate ostvarila je i Hrvatska, gdje je od početka godine prodato 35.146 novih vozila, što je povećanje od 6,5 odsto u odnosu na prošlogodišnjih 33.006.

Gdje se najviše kupuju električni automobili?

Podaci ACEA pokazuju da je u prvih pet mjeseci 2026.godine najveći tržišni udio pripao vozilima sa hibridnim pogonom – 37,8 odsto. Slijede automobili sa benzinskim motorima sa udelom od 22,4 odsto, zatim potpuno električna vozila sa 20 odsto, dok su plag-in hibridi sa 9,7 odsto tržišnog udela prvi put nadmašili dizel automobile, kojima sada pripada svega 7,6 odsto tržišta.

U prvih pet mjeseci 2026. godine registrovan je 950.521 novi električni automobil, što je dovelo do osvajanja čak 20 odsto tržišta Evropske unije. Tri od četiri najveća tržišta EU, koja zajedno čine 63 odsto svih registracija električnih automobila, zabilježila su snažan rast: Italija: +75,7 odsto, Francuska: +55,4 odsto, Njemačka: +40,9 odsto.

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Prodaja hibridnih vozila u Evropskoj uniji dostigla je 1.795.071 jedinicu, uz rast na ključnim tržištima: Italija: +24,5 odsto, Španija: +19,5 odsto, Njemačka: +5,4 odsto, Francuska +2,2 odsto.

Registracije plag-in hibridnih vozila nastavile su snažan rast i do maja dostigle 460.217 jedinica.

Najveći rast ostvaren je na sljedećim tržištima: Italija: +84,9 odsto, Španija: +46,5 odsto, Njemačka: +16,1odsto, Plag-in hibridi sada učestvuju sa 9,7 odsto u ukupnim registracijama novih vozila u Evropskoj uniji, u odnosu na 8,3 odsto u istom periodu prošle godine.

Pad benzinaca

Do kraja maja 2026. godine registracije benzinskih automobila pale su za 18,2 odsto, uz smanjenje na svim glavnim evropskim tržištima.

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Najveći pad zabilježila je Francuska (-36,8 odsto), dok su značajna dvocifrena smanjenja registrovana i u: Španiji (-20,3odsto)

Njemačkoj (-18,5 odsto) i Italiji (-17,3 odsto).

Sa 1.065.071 novoregistrovanim vozilom u prvih pet mjeseci godine, tržišni udio benzinskih automobila pao je na 22,4 odsto, u odnosu na 28,5 odsto koliko je iznosio u istom periodu 2025. godine. Tržište dizel automobila nastavilo je silazni trend, iako nešto sporijim tempom. Registracije su smanjene za 16,6 odsto, a tržišni udio dizela pao je sa prošlogodišnjih 9,5 na svega 7,6 odsto svih novoregistrovanih vozila u Evropskoj uniji.

(EUpravo zato/Biznis.rs)