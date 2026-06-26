Vrućina može da uništi vaš automobil: Gume i akumulatori prvi su na udaru

Prema statistikama auto-klubova, znatno više intervencija na automobilima se bilježi tokom ljeta na visokim temperaturama nego što je to slučaj zimi.

Izvor: Sergei Lykov / Panthermedia / Profimedia

Ljeto je zvanično počelo tek prije neki dan, a cijela Evropa se već muči sa visokim temperaturama. Oboreni su brojni temperaturni rekordi, poziva se na štednju vode i smanjenje radnih sati, a ni tu nije kraj.

Kako se toplotni talas zahuktava, moramo misliti i na naše automobile. Mnogi nemaju mogućnost da svoje četvorotočkaše sakriju od vrućine, što može imati dalekosežne posljedice.

Uglavnom postoji mišljenje da o automobilu treba voditi računa zimi zbog niskih temperatura, ali zapravo oni teže podnose toplotu, što pokazuje i statistika auto-klubova. Kompanija za automobilske usluge RAC, na primjer, bilježi 20 do 30 odsto više intervencija prilikom toplotnih udara.

Stradaju akumulatori, gume...

Ne biste vjerovali, akumulatori najviše stradaju, prenio je Jutarnji list.

Oni su posebno izloženi riziku ljeti jer nemaju hlađenje, a uz vrućinu napolju dodatno se zagrijavaju punjenjem i pražnjenjem - tada elektrolit u akumulatoru može ispariti što će ostaviti elektrode izloženim i ubrzati proces stvaranja naslaga. Pritom, ljeti mnogo više opterećujemo razne dijelove vozila, počevši od klime zbog čega alternator može biti opterećen do nivoa koji onemogućava punjenje akumulatora.

Unutrašnjost Renault Megana

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prve na udaru s užarenim asfaltom su i gume, koje su samim tim i najizloženije leti, naročito prilikom dužih putovanja kao što je odlazak na godišnji odmor. Ako je guma stara, visoke temperature ozbiljno prijete njenom fizičkom stanju, naročito ako je nepropisno napumpana. Većina eksplozija guma događa se upravo u ljetnjim mjesecima, a pogrešan pritisak izaziva preterano trošenje, ali i dodatno zagrijavanje guma.

Rashladna tečnost motora ključna je za njegovo hlađenje, a motor bez vode može, baš poput čovjeka, bukvalno da umre na visokim temperaturama. Pritom nisu uzrok duga putovanja - motor će se prije pregrijajati dok stoji u gužvi i radi na leru uz visoku temperaturu vazduha napolju nego u vožnji. Još je gore ako je rashladni sistem oštećen pa rashladna tečenost negde curi.

Zimi je motorno ulje ključno za što bolje podmazivanje prilikom hladnog starta, no visoke temperature su te koje kvalitativno uništavaju i degradiraju ulje bilo da je riječ o pregrijajavanju motora ili bržoj vožnji auto-putem kada se ulje više graje. Na visokim temperaturama opterećeni su i svi drugi sistemi poput kočnica, kvačila i elektronike, a čak je i gorivo rjeđe i brže isparava, pa može porasti i potrošnja.

Direktno i jako UV zračenje djeluje na lakirane limene površine jednako kao i na vašu kožu – isušuje lak i zagrijava ga, što može izazvati njegovo pucanje. Uz to izbjeljuje boje, a isto se događa u unutrašnjosti automobila gdje temperatura dodatno raste zbog efekta staklene bašte. UV zraci uništavaju boje, naročito na tamnim kao i osjetljivim materijalima poput kože, a mogu izazvati i sušenje i pucanje plastike.

Kako zaštititi automobil od vrućina?

Korisno je imati presvlake na sjedištima, a najbolje je automobil parkirati u hladu, kad god je to moguće.

Najkorisnija stvar koju možete da kupite je štitnik od sunca kojim ćete zakloniti šoferšajbnu kada je auto parkiran.

Gdje možete, ostavite i malo odškrinute prozore - to sprečava zagrijavanje kabine vozila, a da bi se izbjeglo pregrijavanje guma neophodno je da su naduvane na odgovarajući pritisak.

(JA/EUpravo zato/Jutarnji list)