Kako brzo rashladiti auto tokom ljeta? Genijalan japanski trik od 60 sekundi

Ostavili ste auto na suncu i unutra je pakao? Saznajte kako brzo rashladiti auto tokom ljeta za 10 stepeni bez paljenja klime i trošenja kapi goriva.

Izvor: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

Ljetnji mjeseci sa sobom donose scenu koja je većini vozača dobro poznata - ostavite automobil parkiran na suncu, a kada se vratite, unutrašnjost vas dočeka kao prava rerna. Tokom vrelih dana, temperatura u putničkom prostoru može dostići, pa čak i premašiti 60 stepeni, čineći ulazak u vozilo praktično nemogućim.

Srećom, postoji jednostavan i potpuno besplatan trik koji vam omogućava da smanjite temperaturu u kabini za čak 10 stepeni, a da pritom uopšte ne morate da palite motor ili uključujete klima uređaj.

Standardne metode zaštite od sunca: Da li su dovoljne?

Najbolji način da izbjegnete pregrijavanje jeste parkiranje automobila u hladu ili na mjestu zaštićenom od direktnog sunca, ali svi znamo da to u gradskim uslovima nije uvijek izvodljivo.

Vozači često koriste različite preventivne metode kako bi spriječili da unutrašnjost dostigne ekstremne temperature:

Postavljanje štitnika od sunca (reflektujuće folije na šoferšajbni),

Zatamnjivanje stakala auto-folijama,

Ostavljanje prozora spuštenih za centimetar ili dva kako bi vazduh cirkulisao.

Ipak, kada nastupe ekstremni toplotni talasi, ove metode često zakažu i auto neminovno postaje pretopao. Upravo tada na scenu stupa metoda brze eliminacije vrelog vazduha.

Vodič: Kako brzo rashladiti auto pomoću "Japanske tehnike"

Ovaj popularni trik za ekspresno spuštanje temperature poznat je kao japanska tehnika, jer je tamo osmišljen i testiran. Cijeli proces je nevjerovatno jednostavan, ne košta vas ni kap goriva i traje svega jedan minut.

Korak po korak do rashlađene kabine:

Spustite prozor na suvozačevim vratima do kraja.

Pređite na suprotnu stranu i uhvatite vozačeva vrata.

Brzo otvarajte i zatvarajte vozačka vrata nekoliko puta zaredom (ponovite postupak 5-6 puta).

Napomena: Trik funkcioniše i u obrnutom smjeru – možete spustiti vozačev prozor, a mahati suvozačevim vratima.

Zašto ovaj trik radi i koje su prednosti?

Prema pisanju Auto Kluba, ova jednostavna mehanička radnja pravi čuda za fiziku unutar vozila. Otvaranjem i zatvaranjem vrata stvarate snažan protok vazduha (efekat pumpe) koji bukvalno izbacuje akumulirani, koncentrisani vreo vazduh iz putničkog prostora, dok kroz otvoren prozor sa druge strane usisava svježiji spoljni vazduh.

Zašto je ovo važno?

Ako je napolju 30 stepeni, temperatura unutar automobila se nakon stajanja na suncu kreće između 40 i 50 stepeni. Složićete se da osjećaj prilikom ulaska u automobil na 40 stepeni i na 30 stepeni nije ni blizu isti. Primjenom ove tehnike odmah eliminišete onaj najgori, zagušljivi talas toplote prije nego što uopšte startujete motor i prepustite ostatak posla klima uređaju.

(Auto klub/MONDO)