logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bugari napravili električnu zvijer: Hiperautomobil Alieno Sentiero konačno testiran na stazi

Bugari napravili električnu zvijer: Hiperautomobil Alieno Sentiero konačno testiran na stazi

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Tokom istorijske probne vožnje, inženjerski tim kompanije Alieno prikupljao je ključne podatke o aerodinamici i kočionom sistemu modela Sentiero, dok je za volanom prototipa koji je softverski bio ograničen na 200 km/h sjedio lično osnivač brenda.

Bugari napravili hiperautomobil Alieno Sentiero Izvor: Alieno

Bugarska je zvanično dobila svoj prvi električni hiperautomobil koji je konačno testiran na pravoj stazi. Tamošnja kompanija Alieno uspješno je sprovela prve test vožnje sa svojim prototipom pod nazivom Sentiero.

Izlazak na pistu predstavljao je ogroman inženjerski i razvojni uspjeh, ali i izuzetno važan simbolički trenutak za ovu automobilsku kompaniju. Ovo istorijsko testiranje obavljeno je na stazi A1 Motor Park u blizini Samokova. 

Izvor: Alieno

Zanimljivo je da je za volanom prototipa tokom obje probne sesije sjedio lično Ahmed Merčev, osnivač, izvršni i tehnički direktor kompanije Alieno.

Glavni cilj bio je provjera ukupnog ponašanja vozila pri visokim brzinama i u realnim uslovima. Inženjerski tim je tokom testiranja prikupljao podatke o stabilnosti, aerodinamici, radu kočionog sistema, kao i o odzivu pogonskog sklopa pod različitim režimima opterećenja.

Za potrebe ovog prvog testiranja, Sentiero je bio konfigurisan sa samo jednim zadnjim električnim motorom, dok mu je maksimalna brzina softverski bila ograničena na 200 km/h.

Uprkos ovom ograničenju, hiperautomobil je testiran pod različitim režimima opterećenja kroz oštra ubrzanja, nagla kočenja, stabilnost u krivinama i performanse na ravnim dijelovima staze visoke brzine.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

automobili Bugarska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA