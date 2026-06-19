Tokom istorijske probne vožnje, inženjerski tim kompanije Alieno prikupljao je ključne podatke o aerodinamici i kočionom sistemu modela Sentiero, dok je za volanom prototipa koji je softverski bio ograničen na 200 km/h sjedio lično osnivač brenda.

Izvor: Alieno

Bugarska je zvanično dobila svoj prvi električni hiperautomobil koji je konačno testiran na pravoj stazi. Tamošnja kompanija Alieno uspješno je sprovela prve test vožnje sa svojim prototipom pod nazivom Sentiero.

Izlazak na pistu predstavljao je ogroman inženjerski i razvojni uspjeh, ali i izuzetno važan simbolički trenutak za ovu automobilsku kompaniju. Ovo istorijsko testiranje obavljeno je na stazi A1 Motor Park u blizini Samokova.

Izvor: Alieno

Zanimljivo je da je za volanom prototipa tokom obje probne sesije sjedio lično Ahmed Merčev, osnivač, izvršni i tehnički direktor kompanije Alieno.

Glavni cilj bio je provjera ukupnog ponašanja vozila pri visokim brzinama i u realnim uslovima. Inženjerski tim je tokom testiranja prikupljao podatke o stabilnosti, aerodinamici, radu kočionog sistema, kao i o odzivu pogonskog sklopa pod različitim režimima opterećenja.

Vidi opis Bugari napravili električnu zvijer: Hiperautomobil Alieno Sentiero konačno testiran na stazi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alieno Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Alieno Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Alieno Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Alieno Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Alieno Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Alieno Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Alieno Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Alieno Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Alieno Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Alieno Br. slika: 10 10 / 10

Za potrebe ovog prvog testiranja, Sentiero je bio konfigurisan sa samo jednim zadnjim električnim motorom, dok mu je maksimalna brzina softverski bila ograničena na 200 km/h.

Uprkos ovom ograničenju, hiperautomobil je testiran pod različitim režimima opterećenja kroz oštra ubrzanja, nagla kočenja, stabilnost u krivinama i performanse na ravnim dijelovima staze visoke brzine.

(Mondo.rs)