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Incidenti u Novom Sarajevu: Zapaljeni automobili, vatra oštetila i poslovni objekat

Incidenti u Novom Sarajevu: Zapaljeni automobili, vatra oštetila i poslovni objekat

Autor Dušan Volaš
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Na području opštine Novo Sarajevo u odvojenim slučajevima zapaljena su dva automobila, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

Požare, koji su se desili juče, lokalizovali su vatrogasci, a tom prilikom nije bilo povrijeđenih.

U Paromlinskoj ulici požar se sa automobila proširio na susjedni poslovni objekat koji je tom prilikom oštećen.

O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo koje je događaje kvalifikovalo kao izazivanje opšte opasnosti.

Uviđaje su obavili pripadnici kantonalnog MUP-a u prisustvu ovlaštenog sudskog vještaka protivpožarne struke.

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Tagovi

Sarajevo požar automobili

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