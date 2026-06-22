Incidenti u Novom Sarajevu: Zapaljeni automobili, vatra oštetila i poslovni objekat

Na području opštine Novo Sarajevo u odvojenim slučajevima zapaljena su dva automobila, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Požare, koji su se desili juče, lokalizovali su vatrogasci, a tom prilikom nije bilo povrijeđenih.
U Paromlinskoj ulici požar se sa automobila proširio na susjedni poslovni objekat koji je tom prilikom oštećen.
O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo koje je događaje kvalifikovalo kao izazivanje opšte opasnosti.
Uviđaje su obavili pripadnici kantonalnog MUP-a u prisustvu ovlaštenog sudskog vještaka protivpožarne struke.