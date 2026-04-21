Zašto su automobilske gume crne? Nije uvijek bilo tako, evo kada i zašto je došlo do promjene

Crna boja automobilskih guma rezultat je tehnološkog napretka, a ne estetike. Dodavanjem crnog ugljenika značajno su unapređene njihova izdržljivost, otpornost na habanje i opšta bezbjednost.

Iako nam se danas crne automobilske gume čine potpuno normalnim, to nije oduvek bio slučaj, niti je crna boja samo estetski izbor. Iza nje stoji vrlo konkretna hemija i potreba da gume budu izdržljivije, sigurnije i dugotrajnije.

Prema navodima japanskog proizvođača Bridgestone, prve automobilske gume zapravo su bile svijetle, gotovo bijele boje. Ključna promjena desila se kada je u proizvodnju uveden crni ugljenik, materijal koji je zauvijek promenio i izgled i performanse guma.

Crni ugljenik je gotovo čist oblik ugljenika (oko 97 odsto), koji nastaje pri nepotpunom sagorevanju naftnih derivata u kontrolisanim uslovima. Izgleda kao fini crni prah ili sitne čestice, a koristi se i u proizvodnji plastike i boja za štampu. Svake godine u svijetu se proizvedu milioni tona ove supstance.

Njegovo dodavanje gumi donelo je veliki tehnološki napredak. Gume su postale otpornije na habanje, visoke temperature i spoljašnje uticaje. Takođe su dobile zaštitu od UV zračenja i ozona, koji bi inače ubrzavali njihovo propadanje.

Prema kompaniji Goodyear, bez crnog ugljenika gume bi imale drastično kraći vek trajanja, vjerovatno ne bi izdržale ni 8.000 kilometara, što bi značilo česte zamjene i znatno veće troškove za vozače.

Još jedna važna funkcija ovog materijala jeste bezbjednost, piše CityMagazin. Crni ugljenik povećava električnu provodljivost gume, čime se sprečava nagomilavanje statičkog elektriciteta koji bi mogao da izazove neprijatna pražnjenja.

I na kraju, postoji i praktična, vizuelna prednost: crna boja pomaže da gume izgledaju urednije i čistije, jer bolje sakriva prljavštinu i tragove svakodnevne vožnje.

Zato sljedeći put kada pogledate automobilsku gumu, znajte da njena crna boja nije slučajnost, već rezultat decenija razvoja i inženjerskih poboljšanja.

