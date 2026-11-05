"Uništiće vam motor": Automehaničar upozorio na kardinalnu grešku sa automobilom zimi

Automehaničar upozorava na opasnosti korišćenja vode umjesto antifriza u motoru tokom zime. Ova greška može izazvati ozbiljne kvarove.

Izvor: MONDO/Marko Tanasković

Rashladna tečnost, poznata kao antifriz, u motoru ima više zadataka nego što se često misli. Kako navodi N1info.hr, pozivajući se na američkog automehaničara i Jutjubera Skotija Kilmera, korišćenje obične vode umjesto antifriza može ozbiljno da ugrozi motor, posebno u hladnijim mjesecima.

Razlog je jednostavan. Voda se smrzava na 0°C, a ključa na 100°C, a antifriz snižava tačku smrzavanja i podiže tačku ključanja tečnosti. Tako štiti motor i tokom vožnje i kada je vozilo ugašeno.

Zašto voda nije dovoljna

Voda je, kako se navodi, efikasan provodnik toplote. Njen veliki nedostatak je upravo to što se smrzava na niskim temperaturama, a ključa na visokim. Antifriz je dizajniran da to spriječi i da motor drži sigurnim u svim vremenskim uslovima.

Kilmer, koji ima preko 6,4 miliona pretplatnika na YouTubeu, naglašava i drugi problem: kavitaciju.

"Postoji razlog zašto sistem za hlađenje treba biti napunjen do pola antifrizom, a do pola vodom", objašnjava on. Antifriz, kaže, sprečava smrzavanje zimi i štiti motor od kavitacije, pojave koja može da potpuno uništi motor.

Antifriz

Izvor: Shutterstock

Kavitacija nastaje kada se u tečnosti formiraju mehurići vazduha, što može da ošteti metalne dijelove motora. Antifriz sadrži aditive koji sprečavaju tu pojavu, a obična voda ih nema. Zato vožnja s čistom vodom može dugoročno da izazove nepopravljivu štetu.

Priča o Tojoti s prethodnim vlasnikom

Kao poučan primjer Kilmer navodi slučaj vlasnika Toyote. Prethodni vlasnik je u sistem hlađenja samo sipao vodu, a novi vlasnik za to nije znao. Rezultat je bio potpuni kvar motora, prenosi N1info.ba.

Ovakva priča pokazuje zašto je važno znati šta se nalazi u sistemu hlađenja, posebno kod polovnog automobila. Kilmerova poruka je kratka:

"Zato vas molim, nikada ne vozite automobil koji ima samo vodu u sistemu za hlađenje."

Ni voda iz slavine nije rješenje

Slično upozorenje dolazi i s web stranice za poređenje cijena popravki automobila BookMyGarage. Stručnjaci tamo naglašavaju da vozači treba da redovno provjeravaju sastav rashladne tečnosti.

Voda iz slavine, kako upozoravaju, nije pogodna jer može da sadrži minerale koji su štetni za motor. Preporučuju odnos 50:50, dakle pola antifriza i pola vode.

"Redovna upotreba vode umjesto rashladne tečnosti može dovesti do vrlo skupih popravki", objašnjavaju.

Šta iz toga slijedi

Zaključak izvora je jasan - antifriz nije stvar izbora, nego potrebe. Mješavina pola-pola štiti od smrzavanja, od ključanja i od kavitacije.

Vozačima se savjetuje da redovno provjeravaju šta je u sistemu hlađenja. Prije kupovine polovnog vozila vrijedi provjeriti i kakva je tečnost u sistemu.

(N1/Mondo)